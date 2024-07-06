Росіянам продають дешеве білоруське вино під виглядом європейського

Російські імпортери алкоголю почали постачати в країну продукцію Мінського заводу виноградних вин під схожими із західними брендами назвами.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що дистриб'ютор алкоголю "Вінтренд Рітейл Груп" (ВРГ) отримав право ввозити в Росію продукцію Мінського заводу під назвами "Грюнер Вельтлінер", "Ріслінг" та "Глера Спуманте Екстра Драй", чия назва ідентична з Glera Spumante Extra Dry Villa degli Olmi.

Інший імпортер алкоголю - "Алко трейд логістик" - отримав право на ввезення вин Мінського заводу Airen Tres Amigos. Оригінальний напій Tres Amigos виробляють в Іспанії Garcia Carrion та DCOOP.

Споживачі рідко звертають увагу на етикетку

Як пишуть російські видання , імпорт однойменних з європейськими брендів може зростати, зокрема, через обмеження на постачання вина з-за кордону на ринку.

Мінський завод копіює європейські марки та користується тим, що споживачі рідко звертають увагу на етикетку, каже керівник Центру розробки національної алкогольної політики Павло Шапкін.

Сумнівна якість білоруського вина

При цьому Білорусь ніколи не славилася своїм виноробством, нагадує власник бренд-агентства Kaufman Станіслав Кауфман. Бренди, що розливаються Мінським заводом, можуть вироблятися за практикою вторинного виноробства, коли виноматеріал із виноробні у певній країні переливається до цистерн для транспортування на далеку відстань, вважає виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін.

Вино з такого виноматеріалу може бути значно дешевшим за зарубіжні аналоги, підтверджує Шапкін.

Вино подорожчає

Крім того, російський уряд вирішив з 1 серпня підвищити мито на ввезення вина з «недружніх» країн із поточних 20 до 25%.

Через очікуване підвищення мит імпортери алкоголю на даний момент шукають постачальників у «дружніх» країнах, зазначили в Luding Group.

Експерти прогнозують, що ціни на європейське вино на російському ринку продовжать зростати і незабаром їхня мінімальна вартість досягне 1,1-1,2 тис. рублів за пляшку.

Зауважимо, міжнародні бренди, які припинили поставки елітних алкогольних напоїв до Росії, втратили контроль над тим, чи продається їхня продукція в РФ, адже Москва заохочує контрабанду завдяки так званій схемі "паралельного імпорту".

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, яка пообіцяла покинути Росію на знак протесту і попросила своїх партнерів вилучити її банки та пляшки з магазинів. Але продукція компанії досі продається в РФ, а дочірня компанія отримує прибуток.