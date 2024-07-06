Россиянам продают дешевое белорусское вино под видом европейского

Российские импортеры алкоголя начали поставлять в страну продукцию Минского завода виноградных вин под схожими с западными брендами названиями.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что дистрибьютор алкоголя "Винтренд Ритейл Групп" (ВРГ) получил право ввозить в Россию продукцию Минского завода под названиями "Грюнер Вельтлинер", "Рислинг" и "Глера Спуманте Экстра Драй", чье название схоже с Glera Spumante Extra Dry degli Olmi.

Другой импортер алкоголя – "Алко трейд логистик" – получил право на ввоз вин Минского завода Airen Tres Amigos. Оригинальный напиток Tres Amigos производят в Испании Garcia Carrion и DCOOP.

Потребители редко обращают внимание на этикетку

Как пишут российские издания, импорт одноименных с европейскими брендов может расти, в частности, из-за ограничений на поставку вина из-за рубежа на рынке.

Минский завод копирует европейские марки и пользуется тем, что потребители редко обращают внимание на этикетку, говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Сомнительное качество белорусского вина

При этом Беларусь никогда не славилась своим виноделием, напоминает владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. Бренды, разливаемые Минским заводом, могут производиться по практике вторичного виноделия, когда виноматериал из винодельни в определенной стране переливается в цистерны для транспортировки на дальнее расстояние, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Вино из такого виноматериала может быть значительно дешевле зарубежных аналогов, подтверждает Шапкин.

Вино подорожает

Кроме того, российское правительство решило с 1 августа повысить пошлину на ввоз вина из «недружественных» стран с текущих 20 до 25%.

Из-за ожидаемого повышения пошлин импортеры алкоголя сейчас ищут поставщиков в «дружественных» странах, отметили в Luding Group.

Эксперты прогнозируют, что цены на европейское вино на российском рынке продолжат расти и вскоре их минимальная стоимость достигнет 1,1-1,2 тыс. рублей за бутылку.

Отметим, что международные бренды, прекратившие поставки элитных алкогольных напитков в Россию, потеряли контроль над тем, продается ли их продукция в РФ, ведь Москва поощряет контрабанду благодаря так называемой схеме "параллельного импорта".

Напомним, после начала полномасштабной войны Coca-Cola была одной из первых транснациональных корпораций, которая пообещала покинуть Россию в знак протеста и попросила своих партнеров изъять ее банки и бутылки из магазинов. Но продукция компании до сих пор продается в РФ, а дочерняя компания получает прибыль .