Coca-Cola до сих пор продается в РФ, а дочерняя компания получает хорошую прибыль – Bloomberg

После начала полномасштабной войны Coca-Cola Co. была одной из первых транснациональных корпораций, которая пообещала покинуть Россию в знак протеста и попросила своих партнеров изъять ее банки и бутылки из магазинов, прекратить поставки сиропа в фонтаны газировки и прекратить производство своих напитков.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет Вloomberg.

Однако, спустя два года характерен красный логотип Coca-Cola все еще легко обнаружить в супермаркетах и ресторанах по всей стране. Кроме этого, в стране появилась "новинка" под названием "Добрый. Кола", которая продается в банках с знакомым красным оттенком и вкусом, который нельзя отличить от оригинальной Coca-Cola.

Издание пишет, что по некоторым показателям Coca-Cola остается ведущим производителем газированных напитков в России.

По информации издания, такая ситуация сложилась потому, что Multon Partners, производитель кока-колы в стране, принадлежит отдельной компании Coca-Cola HBC, зарегистрированной на лондонской бирже, и в которой американская материнская компания владеет 21% акций. Когда HBC прекратил производство кока-когда после вторжения, Multon представил Добру Cola. Она стала самой популярной газировкой в стране, занимая 13% рынка.

"Прибыли от продажи Coca-Cola в России просто перешли к Coca-Cola HBC, которая заняла долю рынка благодаря успеху "Добрых", - говорит Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research.

Это не означает, что доходы та же компания не пострадали. HBC сообщает, что объемы продаж в России в прошлом году выросли на 12%, но они остались почти на треть ниже уровня 2021 года, когда Coca-Cola была самым продаваемым безалкогольным напитком с 26% рынка. И хотя Coca-Cola получает прибыль от "Добрый" и лидирующего на рынке сокового бизнеса Multon, компания говорит, что отказалась от управления операцией.

Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в РФ

14 июня Coca-Cola Company, прекратившей работу в стране-агрессоре РФ после начала войны, подала три заявки на регистрацию в России товарных знаков – Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка РФ в 2022 году и их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, поскольку по российскому законодательству товарные знаки, которые не используются в течение трех лет, могут быть аннулированы.

В тот же день компания заявила, что поданные в России заявки на регистрацию товарных знаков предназначены для защиты интеллектуальной собственности компании. Представители бренда объяснили, что третьи стороны в разных странах мира давно пытаются использовать репутацию продуктов Coca-Cola в своих интересах.

Какие компании остаются в РФ

Coca-Cola далеко не единственная, совершившая неполный выход из России. PepsiCo Inc. в сентябре 2022 года заявила, что прекратила производство и продажу Pepsi, Mountain Dew и 7Up там, но вскоре Pepsi добавила новый круг Evervess и увеличила производство Frustyle (аналог Mirinda) на полдюжине заводов в стране. В прошлом году продажи напитков российского подразделения подскочили на 12% до 209 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов).

Согласно исследованию Йельской школы менеджмента, с 2022 года более 1000 транснациональных корпораций заявили, что сокращают российские операции. Но многие остались. Unilever Plc и Nestlé SA, имея там большие производственные мощности, не желали продавать с большой скидкой, которую Кремль требовал как налог на выезд.

Датская пивоварня Carlsberg AS и йогуртовый гигант Danone SA арестовали свои активы, когда они пытались уйти, хотя Danone в конце концов договорился о продаже поддерживаемой правительством компании. Французский оператор супермаркетов Auchan, ритейлер одежды Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают работать в России без явных планов по сокращению.

Источник фото: ua.depositphotos.com