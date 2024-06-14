Coca-Cola готовится к возможному возвращению на рынок РФ

Coca-Cola Company, прекратившая работу в стране-агрессоре РФ после начала войны, подала три заявки на регистрацию в России товарных знаков - Coca-Cola, Sprite и Fanta.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Coca-Cola регистрирует свои товарные знаки в РФ

Заявки, поданные в апреле, были найдены в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация товарных знаков требуется для напитков.

По российскому законодательству товарные знаки, не используемые в течение трех лет, могут быть аннулированы.

С учетом того, что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина.

Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить потери прав на свои ключевые бренды.

Остальные специалисты в области патентного права не исключают, что заявки на регистрацию брендов могут говорить о намерении Coca-Cola в будущем вернуть их на российский рынок.

В русском подразделении Coca-Cola Company отказались от комментариев.

Выход с рынка РФ

Coca-Cola, как и многие другие крупные международные компании, заявила о выходе из РФ после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Coca-Cola официально вывела продукцию брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta с российского рынка, но продаются такие напитки в России, в том числе в крупных торговых сетях.

Их завозят по схеме "параллельного импорта" из других стран. Российское подразделение Coca-Cola сменило название на "Мултон партнерс" и запустило производство "Добрая Cola" - аналога Coca-Cola, рецептура и вкус которого отличаются от оригинального напитка.