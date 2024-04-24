Microsoft и Coca-Cola заключили соглашение по использованию ИИ

Microsoft Corp. и The Coca-Cola Company объявили о стратегическом партнерстве в создании условий для внедрения передовых технологий, содействии инновациям и изучению возможностей искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом говорится в прессрелизе Microsoft.

Отмечается, что в рамках сотрудничества компании будут вместе экспериментировать с новыми революционными технологиями, такими как Azure OpenAI, для разработки инновационных сценариев использования генеративного ИИ в различных бизнес-функциях. В частности, это включает в себя тестирование того, как чат-бот Copilot может повысить производительность работников на рабочем месте.

Также в Microsoft отмечают, что Coca-Cola взяла на себя расходы по Microsoft Cloud и сервисы генеративного ИИ в размере 1,1 миллиарда долларов.

"Новое соглашение основано на успехе стратегии партнерства Coca-Cola с Microsoft и демонстрирует нашу приверженность непрерывной цифровой трансформации", - сказал президент и финансовый директор The Coca-Cola Company Джон Мерфи.

Соглашение отражает значительный шаг в продвижении цифровой трансформации Coca-Cola, направленной на предоставление расширенного доступа к облачным платформам и платформам искусственного интеллекта Microsoft, а также к таким решениям, как Microsoft 365, Power BI, Dynamics 365, Defender и Fabric, для повышения эффективности и масштабируемости, а также стимулирования инноваций по всей системе.

"Наше партнерство с Microsoft выросло в геометрической прогрессии: из соглашения на 250 миллионов долларов, о котором мы объявили в 2020 году, до 1,1 миллиарда долларов сегодня", – добавил он.

Напомним, в 2020 году Coca-Cola подписала соглашение об использовании облачного и другого программного обеспечения Microsoft на сумму 250 миллионов долларов.

"Наше расширенное партнерство с Microsoft является важным следующим разделом на пути Coca-Cola к цифровому предприятию, основанному на новых технологиях", - заявил старший вице-президент и глобальный директор по информационным технологиям The Coca-Cola Company Нирадж Толмаре.

Добавим, что самая крупная по выручке украинская ИТ-компания SoftServe начинает интеграцию инструментов генеративного искусственного интеллекта в реальную работу команд на клиентских проектах. Это происходит потому, что благодаря ИИ удалось сократить время разработки программного обеспечения на 20%.

Стоит отметить, что основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявлял, что искусственный интеллект поможет человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю.

Недавно сообщалось, что швейцарская компания по производству компьютерной периферии Logitech представила свой способ вызвать ChatGPT. Он называется Logi AI Prompt Builder и базируется на специальной кнопке, встроенной в мышь или клавиатуру.

Также стало известно, что онлайн-платформа по продаже стоковых фото и видео в сотрудничестве с компанией Bria.ai запустит собственный генератор изображений на основе искусственного интеллекта. Как говорится в пресс-релизе маркетплейса, это позволит создавать эксклюзивный и лицензированный контент, коммерчески безопасный для бизнеса.

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