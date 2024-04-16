Depositphotos запускает ИИ-генератор лицензированных изображений

Онлайн-платформа по продаже стоковых фото и видео Depositphotos в сотрудничестве с компанией Bria.ai запускает собственный генератор изображений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Как говорится в пресс-релизе маркетплейса, это позволит создавать эксклюзивный и лицензированный контент, коммерчески безопасный для бизнеса.

Достаточно будет ввести подробное описание, чтобы получить четыре эксклюзивных изображения на выбор для своих проектов и кампаний. Среди преимуществ продукта называются:

коммерческая защищенность : генератор предоставляет стандартную лицензию на цифровое и печатное использование сгенерированных изображений на разных платформах, в рекламе, маркетинге, UI/UX дизайне, упаковке, газетах, журналах, книгах и так далее;

эксклюзивное лицензирование : пользователи получат эксклюзивную лицензию на сгенерированные изображения. Кроме того, вижуалы не попадут в стоковое библиотеки и останутся уникальными;

правовая безопасность : генератор контента не использует элементы, защищенные авторским правом;

: генератор контента не использует элементы, защищенные авторским правом; высокое качество изображений : разрешение 2048×2048 пикселей;

профессиональный дизайн.

“Мы разработали инструмент, отличающийся своей инновационностью, безопасностью, нравственностью и удобным интерфейсом. Он реализует наше видение контента будущего и разработан под современные требования и бизнес-задачи”, — подчеркнула General Manager Depositphotos Алина Волчек.

Она отметила, что инструмент позволяет раскрыть творческий потенциал: креаторы, не находящие нужное изображение в стоковой библиотеке, могут просто создать его. Сгенерированный контент в хорошем качестве будет доступен для личного и коммерческого использования.

Сейчас инструмент доступен для пользователей, которые имеют активные планы. Со временем компания обещает открыть доступ к ИИ-генератору всем пользователям.

Depositphotos сейчас имеет более 280 миллионов "роялти-фри" изображений, видео и музыкальных файлов. Лицензия "роялти-фри" позволяет платить один раз за использование защищенных авторским правом материалов на постоянной основе, без дополнительных платежей.

Использование искусственного интеллекта

Отметим, что известные компании все чаще используют искусственный интеллект в своих разработках, к тому же возможности ИИ быстро совершенствуются. Например, компания Meta 12 апреля добавила новую функцию в свою социальную сеть Instagram, а именно – чат-бот на основе искусственного интеллекта, который может отвечать на вопросы, писать стихи и генерировать изображения с помощью простой текстовой подсказки.

Новую программу для создания видео на основе ИИ разрабатывает компания Google. Согласно анонсу, инновационный инструмент будет предназначен для создания рабочих видео, таких как итоги встреч, инструкции, объявления и т.д. Новый рубеж для искусственного интеллекта установила и компания OpenAI, поделившаяся первыми результатами тестирования модели, способной читать слова вслух человеческим голосом.

Такие тренды не остались незамеченными и украинскими властями. Так, 16 апреля Кабинет министров одобрил концепцию госпрограммы по использованию ИИ в приоритетных отраслях экономики. В частности, ожидается, что выполнение программы позволит повысить инновационную составляющую в производственных процессах предприятий приоритетных отраслей экономики.

Источник изображения: ua.depositphotos.com