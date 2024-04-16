Кабмин одобрил концепцию госпрограммы по использованию ИИ в приоритетных отраслях экономики

Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой научно-технической программы по использованию технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики на период до 2026 года.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении №320-р, опубликованном на сайте правительства.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности при этом определено государственным заказчиком Программы.

Кабмин поручил ведомству и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти в шестимесячный срок разработать и представить на рассмотрение правительства проект госпрограммы по использованию технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики.

Цель программы

Целью программы является определение направлений и задач развития технологий ИИ и внедрение механизмов государственной поддержки, направленной на создание благоприятных условий для развития инновационных технологий с использованием технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики, что будет способствовать повышению экономического потенциала Украины и укреплению позиций государства на мировом рынке.

Какие сферы экономики являются приоритетными

Приоритетными отраслями экономики, в которых используются технологии искусственного интеллекта, являются:

машиностроительная отрасль;

химическая и нефтехимическая отрасль;

угольная промышленность;

оборонная промышленность;

ядерная промышленность;

научная и научно-техническая деятельность;

сельское хозяйство;

здравоохранение.

Использование технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики связано с необходимостью изменения производственных процессов, прежде всего процесса принятия решений на разных уровнях государственного управления.

Ожидается, что выполнение Программы позволит повысить инновационную составляющую в производственных процессах предприятий приоритетных отраслей экономики, расширить сотрудничество с государствами-членами Европейского Союза и другими ведущими государствами, имеющими опыт использования технологий ИИ в отраслях экономики, будет способствовать привлечению субъектов хозяйственной деятельности с целью получения информации об экономической эффективности использованных технологий ИИ.

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