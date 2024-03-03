Искусственный интеллект поможет: Palantir приобщается к разминированию украинских земель

Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Министерство экономики и технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике обширных данных, подписали соглашение о партнерстве.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что потенциально загрязненными в Украине являются 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев.

"Именно поэтому ускорение гуманитарного разминирования, в частности, благодаря сотрудничеству с такими технологическими компаниями как Palantir - это возможность сохранить жизнь людей и быстрее начать восстановление Украины", - отметила министр экономики Юлия Свириденко при подписании документа.

Что предполагает подписанное соглашение

Как сообщают в Минэкономики, соглашение содержит конкретные положения о сотрудничестве по следующим направлениям:

оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;

расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;

использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) для принятия решений в противоминной деятельности.

Платформа будет работать с большими базами данных, сформированных причастными к выполнению мер противоминной деятельности структурами, начиная от органов местного самоуправления, региональных властей, министерств и ведомств и завершая операторами противоминной деятельности.

Предполагается, что базы будут содержать как постоянную информацию, например оценку экономической эффективности сельхозземель, близость загрязненных территорий к коммуникациям и т.п., так и оперативную, которая будет регулярно обновляться. Речь идет, в частности, о данных обследования территорий ГСЧС, ГССТ, неправительственными операторами, количестве и состоянии техники, наличии пиротехнических подразделений на конкретных направлениях и т.п.

Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов. Например, сможет посоветовать, учитывая все данные, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории – с помощью новых методов разминирования, таких как дроны или с применением традиционных методов. Конечной же целью видится разминирование территории быстрее и при меньших затратах.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в первоочередном обследовании, очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.