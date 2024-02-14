В Украине работают над ценообразованием для услуг по разминированию

Министерство экономики продолжает работать над запуском рынка разминирования в Украине и планирует унифицировать подходы к определению цен на услуги разминирования в зависимости от сложности работы, которую предстоит выполнить.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что состоялась рабочая встреча с участием заместителя министра экономики Украины Игоря Безкаравайного, экспертов ПР ООН, представителей операторов противоминной деятельности (далее операторы ПДМ), на которой обсудили принцип формирования стоимости работ по разминированию.

"В этом году мы запускаем программу компенсации фермерам, которые будут разминировать свои земли, привлекая сертифицированных операторов противоминной деятельности. И Правительство будет компенсировать фермерам часть расходов на разминирование. На эти нужды в бюджете заложено 3 миллиарда гривен", - заявил Безкаравайный .

По его словам, необходимо обеспечить такой подход к ценообразованию, который с одной стороны достаточно гибок в условиях неопределенности точных условий работы операторов на конкретном участке и привлекателен для их работы, а с другой - обеспечивает эффективность использования государственных и донорских средств.

В свою очередь представители 17 операторов ГТД предоставили свои расчеты по стоимости работ по разминированию. Полученная информация позволит унифицировать подходы к определению цен на услуги разминирования в зависимости от сложности работы, которую нужно будет выполнить.

Напомним, в начале февраля Правительство одобрило решение о запуске экспериментального проекта по сертификации операторов противоминной деятельности. Проект рассчитан на два года и еще больше приближает Украину к созданию разминирования рынка. Новый порядок уменьшает бюрократическую нагрузку, определяет единый перечень документов, которые должны представлять потенциальные операторы ГТД, устанавливает жесткие процедурные сроки.

100 миллионов из United24 направят на разминирование

Более 97 млн грн, поступивших на счет Министерства экономики для финансирования мероприятий гуманитарного разминирования в рамках платформы United24, направят на приобретение техники и оборудования для разминирования, сообщили в Минэкономики.

Эти средства распределят между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта на следующие цели:

помощь ДССТ с приобретением машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МV-10);

приобретение для ДССТ 400 защитных заборов и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования;

приобретение для ГСЧС двух седельных тягачей для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования;

приобретение для ГСЧС трех бронированных пиротехнических машин легкого типа для перевозки взрывоопасных предметов.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, в первоочередном обследовании, очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.