Правительство поддержало проведение сертификации операторов противоминной деятельности

В Украине будет внедрена новая стандартизированная система для сертификации организаций, занимающихся деятельностью по разминированию. Этот экспериментальный проект будет длиться два года, цель упростить и унифицировать процесс получения сертификатов для всех операторов противоминной деятельности (ПМД).

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

В ведомстве считают, что такой шаг поможет привлечь больше специалистов для разминирования и сделает этот процесс более быстрым и эффективным. Процесс сертификации будет более понятным и менее обременительным для участников, сертификаты будут действовать некоторое время, а процесс их получения будет цифровизирован для уменьшения бюрократии.

"Оператор, обращаясь в любой центр сертификации, должен будет представлять единый набор документов, проходить единые процедуры и т.д. Второй важный момент – сертификация четко поделена на три этапа – каждый со своими требованиями, процедурами, сроками их прохождения. Для каждого этапа установлены жесткие сроки, которые должны соблюдаться и операторы, и центры по сертификации", - рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

В рамках пилотного проекта установлено, что все сертификаты теперь будут иметь стандартные сроки действия: новые сертификаты действительны в течение трех лет, а продлены пять лет. Также определены особые условия, при которых сертификат может быть аннулирован или временно приостановлен.

Согласно новым правилам, сертификация для государственных организаций, занимающихся противоменной деятельностью и для некоммерческих негосударственных организаций, будет проводиться бесплатно, при условии, что их деятельность отвечает их официальным целям и они зарегистрированы в специальном реестре.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, в декабре прошлого года количество сертифицированных организаций, занимающихся разминированием в Украине, составило 26, а в начале февраля цифра выросла до 29. Еще 48 организаций находятся на стадии получения сертификации.

По его словам, количество саперов увеличилось с 1500 до 3,5 тысячи, а за прошлый год у Украины появилось почти 55 специализированных машин для разминирования.

Как проходит гуманитарное разминирование

В течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель из 470 тысяч гектаров, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

В начале 2024 г. в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию подлежат уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, прогнозируется, что количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире. Поэтому в данном вопросе Украина обращается за помощью к партнерам.

С учетом всех пакетов поддержки в октябре Украина привлекла около 500 млн. евро для разминирования земель и деоккупированных территорий. Источником части средств стали украинские союзники. 100 млн евро предоставила Швейцария, около 20 млн евро – Норвегия, 12,5 млн евро – Швеция, 5 млн евро – Хорватия, 2 млн евро – Австрия, по 1,5 млн евро предоставили Испания и Словения.