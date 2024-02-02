Уряд підтримав проведення сертифікації операторів протимінної діяльності

В Україні запровадять нову стандартизовану систему для сертифікації організацій, що займаються діяльністю по розмінуванню. Цей експериментальний проєкт триватиме два роки, має на меті спростити та уніфікувати процес отримання сертифікатів для усіх операторів протимінної діяльності (ПМД).

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

У відомстві вважають, що такий крок допоможе залучити більше фахівців для розмінування та зробить цей процес швидшим і ефективнішим. Процес сертифікації буде більш зрозумілим та менш обтяжливим для учасників, сертифікати будуть діяти певний час а процес їх отримання буде цифровізовано, щоб зменшити бюрократію.

"Оператор, звертаючись до будь-якого центру сертифікації, повинен буде подавати єдиний набір документів, проходити єдині процедури і т.д. Другий важливий момент – сертифікація чітко поділена на три етапи – кожен зі своїми вимогами, процедурами, термінами їх проходження. Для кожного етапу встановлені жорсткі строки, яких мають дотримуватись і оператори, і центри з сертифікації", - розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

У рамках пілотного проекту встановлено, що всі сертифікати тепер матимуть стандартні терміни дії: нові сертифікати дійсні протягом трьох років, а продовжені – п'ять років. Також визначено особливі умови, за яких сертифікат може бути анульований або тимчасово призупинений.

Згідно з новими правилами, сертифікація для державних організацій, що займаються протимінною діяльністю та для некомерційних недержавних організацій буде проводитися безкоштовно, за умови, що їх діяльність відповідає їх офіційним цілям і вони зареєстровані в спеціальному реєстрі.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у грудні минулого року кількість сертифікованих організацій, що займаються розмінуванням в Україні, становила 26, а на початку лютого цифра зросла до 29. Ще 48 організацій перебувають на стадії отримання сертифікації.

За його словами, кількість саперів збільшилася з 1500 до 3,5 тисяч, а за минулий рік в України з'явилося майже 55 спеціалізованих машин для розмінування.

Як проходить гуманітарне розмінування

Протягом 2023 року року аграріям вдалося повернути для використання понад 200 тисяч гектарів сільгосппризначених земель із 470 тисяч гектарів, запланованих для першочергового обстеження та розмінування.

На початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження та, за необхідності, очищення та розмінування підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватися, прогнозується, що кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі. Тому у даному питанні Україна звертається по допомогу до партнерів.

З урахуванням всіх пакетів підтримки у жовтні Україна залучила близько 500 млн євро для розмінування земель і деокупованих територій. Джерелом частини коштів стали українські союзники. 100 млн євро надала Швейцарія, близько 20 млн євро - Норвегія, 12,5 млн євро - Швеція, 5 млн євро - Хорватія, 2 млн євро - Австрія, по 1,5 млн євро надали Іспанія та Словенія.