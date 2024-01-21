Актуальна професія: в Україні катастрофічно не вистачає саперів

В Україні на сьогодні працює 3,5 тисячі саперів, але цього недостатньо для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Про це у інтерв’ю "Укрінформу" розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, який координує напрям гуманітарного розмінування

За його словами, за останніми даними зараз в Україні працює 3,5 тисячі саперів.

"Але уявіть собі, 3,5 тисячі саперів – людей, що знають, як розміновувати. Це надзвичайно велика цифра, але цього для нас недостатньо. Мені здається, що якщо ми навіть з усього світу зберемо всіх саперів або навчених людей, які можуть розмінувати, і привеземо в Україну, це все одно буде недостатньо", - наголосив Безкаравайний.

Він зауважив, що в Україні діють урядові та неурядові оператори протимінної діяльності. Останніх налічується близько 15.

"Ринок є, є потреба, є ті, хто готові платити гроші, є ті, хто готові працювати на цьому ринку. І є світове співтовариство, експертне середовище, яке говорить, що такого у світі – 40 років вони займаються розмінуванням в усьому світі, всюди були – ніколи не бачили", - додав заступник міністра.

Саме тому завдання уряду і конкретно Мінекономіки – сформувати сталі відносини між тими, хто хоче замовити цю послугу і готовий за це заплатити, і тими, хто хоче надати цю послугу згідно з ДСТУ, державними стандартами України.

Як пояснив Безкаравайний, щоб стати оператором протимінної діяльності, необхідно мати належно зареєстровану юридичну особу в Україні. При цьому навіть не займаючись безпосередньо розмінуванням, компанія може мати статус оператора протимінної діяльності.

"Якщо компанія хоче бути більш просунутим оператором протимінної діяльності, наступний рівень – технічне обстеження території. Збирають докази наявності небезпеки на території, наносять на карту і так ідентифікують ці небезпечні ділянки. Третій рівень – очищення району ведення бойових дій, технічне обстеження тощо. Крім того, треба мати певний перелік обладнання і кваліфікованих людей. Під цю процедуру показують наявність техніки, обладнання і кваліфікованого персоналу. Коли це все оцінять, видають сертифікат", - уточнив заступник міністра.

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю.

Сертифікація операторів протимінної діяльності буде цифровізована

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, процес сертифікації операторів протимінної діяльності (ОПМД) в Україні буде максимально цифровізований

Ефективні цифрові рішення у цій сфері були напрацьовані під час дводенного воркшопу, організованого Мінекономіки у співпраці з Мінцифри та за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Особлива увага приділялася питанням:

спрощення та прискорення сертифікації;

збереження на високому рівні вимог до фаховості та компетентності операторів.

Напрацьований проєкт найближчим часом буде спрямовано на міжвідомче погодження. Далі його подадуть на розгляд Кабінету Міністрів України.

"Ефективна робота операторів – це питання здоров‘я і життя наших громадян та спроможності нашої економіки. Тому увесь Уряд працює разом для забезпечення доступності та оперативності пов‘язаних процесів, у тому числі сертифікації операторів протимінної діяльності", - зазначив Безкаравайний.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителів загинули від мін, а понад 830 були поранені. Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, Уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

В Україні з початку 2024 року оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочергового обстеження, очищення та розмінування потребують понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.