Київська дитяча залізниця відкрила сезон руху поїздів: графік роботи і ціни на квитки

27 квітня в Києві новий сезон відкрила дитяча залізниця. Потяг курсує у Сирецькому парку.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Там нагадують, що усіма процесами на дитячій залізниці керують її учні під наглядом професійних залізничників.

На відкритті нового сезону юних залізничників привітали та нагородили найкращих учнів їхні старші наставники. Також відкриття сезону супроводжувалося короткою концертною програмою, інтерактивами, професійними майстер-класами.

Святкове відкриття нового сезону на дитячій залізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo Святкове відкриття нового сезону на дитячій залізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo Святкове відкриття нового сезону на дитячій залізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo Святкове відкриття нового сезону на дитячій залізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo Святкове відкриття нового сезону на дитячій залізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Київська дитяча залізниця знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 4 (Сирецький парк). Сюди зручно доїхати кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець).

Графік роботи

Мешканці та гості столиці України можуть відвідати дитячу залізницю:

у травні, вересні та жовтні в суботу та неділю з 10:00 до 19:00;

у червні-серпні — по четвергах та п’ятницях з 11:00 до 17:00, у вихідні дні з 10:00 до 19:00.

Ціни на квитки

Музей історії Південно-Західної залізниці – 50 грн;

виставка вузькоколійного рухомого складу – 50 грн;

подорож поїздом у загальному вагоні – 80 грн (дитячий) та 110 грн (дорослий);

подорож поїздом у ретровагоні – 90 грн (дитячий) та 130 грн (дорослий);

подорож поїздом у вагоні класу "Люкс" 100 грн (дитячий) та 150 грн (дорослий).

Дитяча залізниця у Львові, Рівному та Дніпрі

Зауважимо, як повідомляють в УЗ, дитяча залізниця працює не лише у столиці, а й в інших містах України:

Дніпро: відкриття сезону — 4 травня.

У травні, вересні та жовтні поїзди відправляються у вихідні дні з 10:00 до 18:00. Літній графік: щоп'ятниці з 12:00 до 18:00, у вихідні з 10:00 до 18:00.

Львів та Рівне: відкриття сезону 11 травня.

У Львові рух поїздів по п’ятницях, суботах та неділях. На вихідних з 11:00 до 13:45 та з 15:00 до 17:45, по п’ятницях з 12:00 до 16:45.

У Рівному: по п’ятницях з 11:00 до 16:30, щовихідних з 10:00 до 17:30, у травні, вересні та жовтні — лише по суботах та неділях.

На дитячій залізниці в Харкові, з огляду на безпекову ситуацію, відкриття поки відкладається.

Дитяча залізниця – важливий напрям соціальної діяльності УЗ

Дитяча залізниця – це місце, де малеча з батьками можуть проїхатися вузькоколійкою в міських парках та ближче познайомитися зі світом залізниці.

"Але це також важливий напрям соціальної діяльності "Укрзалізниці". Тут перевезенням та обслуговуванням пасажирів займаються юні залізничники. Вони вчаться стати професійними машиністами, колійниками, провідниками та черговими", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Там зазначають, що перед відкриттям нового сезону початківці пройшли теоретичне навчання, а працівники "Укрзалізниці" зробили ремонти, щоб подорожі були безпечними для відвідувачів.

Понад 2,5 тис. юних спеціалістів уже готові почати свою роботу.