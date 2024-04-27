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Киевская детская железная дорога открыла сезон движения поездов: график работы и цены на билеты
27 апреля в Киеве новый сезон открыла детская железная дорога. Поезд курсирует в Сырецком парке.
Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".
Там напоминают, что всеми процессами на детской железной дороге руководят ее ученики под наблюдением профессиональных железнодорожников.
На открытии нового сезона юных железнодорожников поздравили и наградили лучших учеников старшие наставники. Также открытие сезона сопровождалось короткой концертной программой, интерактивами, профессиональными мастер-классами.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Киевская детская железная дорога находится по адресу: г. Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4 (Сырецкий парк). Сюда удобно доехать кольцевой электричкой (выходить на станции Сырец).
График работы
Жители и гости столицы Украины могут посетить детскую железную дорогу:
- в мае, сентябре и октябре в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00;
- в июне-августе - по четвергам и пятницам с 11:00 до 17:00, в выходные дни с 10:00 до 19:00.
Цены на билеты
- Музей истории Юго-Западной железной дороги – 50 грн;
- выставка узкоколейного подвижного состава – 50 грн;
- путешествие на поезде в общем вагоне – 80 грн (детский) и 110 грн (взрослый);
- поездка в ретровагоне – 90 грн (детский) и 130 грн (взрослый);
- путешествие на поезде в вагоне класса "Люкс" 100 грн (детский) и 150 грн (взрослый).
Детская железная дорога во Львове, Ровно и Днепре.
Отметим, как сообщают в УЗ, детская железная дорога работает не только в столице, но и в других городах Украины:
- Днепр: открытие сезона - 4 мая.
В мае, сентябре и октябре поезда отправляются в выходные дни с 10:00 до 18:00. Летний график: каждую пятницу с 12:00 до 18:00, по выходным с 10:00 до 18:00.
- Львов и Ровно: открытие сезона 11 мая.
Во Львове движение поездов по пятницам, субботам и воскресеньям. В выходные с 11:00 до 13:45 и с 15:00 до 17:45, по пятницам с 12:00 до 16:45.
В Ровно: по пятницам с 11:00 до 16:30, выходных с 10:00 до 17:30, в мае, сентябре и октябре — только по субботам и воскресеньям.
На детской железной дороге в Харькове, учитывая ситуацию с безопасностью, открытие пока откладывается.
Детская железная дорога – важное направление социальной деятельности УЗ
Детская железная дорога – это место, где малыши с родителями могут проехаться узкоколейкой в городских парках и ближе познакомиться с миром железной дороги.
"Но это также важное направление социальной деятельности "Укрзализныци". Здесь перевозкой и обслуживанием пассажиров занимаются юные железнодорожники. Они учатся стать профессиональными машинистами, путейщиками, проводниками и дежурными", - говорится в сообщении "Укрзализныци".
Там отмечают, что перед открытием нового сезона начинающие прошли теоретическую учебу, а работники "Укрзализныци" сделали ремонты, чтобы путешествия были безопасными для посетителей.
Более 2,5 тысяч юных специалистов уже готовы начать свою работу.