ШІ навчили визначати остеоартрит на 8 років швидше за рентген

Штучний інтелект може визначити остеоартрит колінного суглоба на 8 років раніше, ніж його виявить рентген, за допомогою простого аналізу крові.

Про це пише видання Live Science.

Зазначається, що вчені проаналізували кров 200 білих жінок середнього віку без симптомів остеоартриту, які щорічно обстежувались на предмет цієї хвороби з 1989 року. Вчені припустили, що учасниці експерименту мали низький ризик розвитку хвороби через відсутність травм колін та операцій на них.

Після 10 років спостережень за ними у половини жінок захворювання було діагностовано, а у половини – ні.

Як вдалося застосувати ШІ

Використовуючи штучний інтелект, дослідники ідентифікували білки у крові, які вказують на остеоартрит. Зразки крові для аналізу брали за вісім або чотири роки до встановлення діагнозу.

Таким чином було виявлено 6 білків, які сприяють запаленню та гемостазу (система захисту організму від кровотечі при ушкодженні) на ранньому етапі реакції організму на пошкодження.

Вчені зазначили, що за цією моделлю остеоартрит виявили з точністю 77%. Для порівняння, цю хворобу діагностують з вірогідністю у 50% на основі віку та індексі маси тіла людини, та у 57% випадків – через біль у колінах.

Дослідники зауважили, що перші результати використання ШІ у діагностиці є перспективними, однак найближчим часом цей метод запроваджений не буде. Команді фахівців тепер необхідно з'ясувати, чи настільки ж успішним випробування буде серед чоловіків, а також людей інших національностей. Крім того, вони підкреслили, що жінки більш схильні до розвитку остеоартриту, ніж чоловіки, особливо після 50 років.

Про остеоартрит

Остеоартрит є найпоширенішою формою артриту – він вражає понад 32,5 мільйона дорослих у США. Його ще називали "хворобою зношення", бо вона виникає коли хрящ у суглобі – у руках, стегнах і колінах – ламається. В результаті підлегла кістка з часом змінюється, що призводить до болю, скутості та набряку.

Дані свідчать про те, що запалення є невід’ємною причиною пошкодження суглобів, яке спостерігається при остеоартриті.

Це означає, що в організмі можуть бути "біомаркери" або вимірювані ознаки, які можуть вказувати на те, що хвороба починається задовго до того, як рентгенівські знімки виявлять структурні пошкодження.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що вчені з Кембриджського університету виявили, що технологію на основі штучного інтелекту ChatGPT 4 можна використовувати для сортування пацієнтів із проблемами зору – щоб визначати термінові випадки, які потребують огляду фахівців.

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