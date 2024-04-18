Meta запустила ранні версії мовної ШІ-моделі Llama 3

Компанія Meta запустила ранні версії своєї великої мовної моделі Llama 3 і генератора зображень, який оновлює картинки в реальному часі, поки користувачі вводять підказки. Як пише видання Reuters , таким чином компанія Марка Цукерберга намагається наздогнати лідера генеративного штучного інтелекту – OpenAI.

Зазначається, що нові моделі будуть інтегровані у віртуального помічника Meta AI, який компанія позиціонує як найпросунутішого з безкоштовних аналогів. Наразі будуть доступні дві версії – Llama 3 8B та Llama 3 70B, які містять 8 і 70 мільярдів параметрів відповідно.

Щоб оптимізувати продуктивність для реальних сценаріїв, розробники створили новий набір високоякісних людських оцінок. На сайті Meta сказано, що він містить 1800 підказок, що охоплюють 12 ключових випадків використання: наприклад, мозковий штурм, класифікація, відповіді на закриті питання, кодування, творчий лист, міркування, переписування чи узагальнення.

Meta також заявила про усунення недоліків, на які скаржилися користувачі попередньої версії Llama 2, зокрема, що ШІ-помічник не розуміє базового контексту і плутає запити. Розробники заявили, що Llama 3 використовує всемеро більше “високоякісних даних”, аби модель розпізнавала нюанси.

У повідомленні йдеться, що чат-бот буде доступний на основних платформ Meta – Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger. Крім того, асистент отримає новий окремий веб-сайт (за адресою meta.ai), за прикладом ChatGPT від OpenAI.

Завдяки оновленню помічник Meta AI пошириться на більш ніж десяток ринків за межами США, зокрема Австралію, Канаду, Сингапур, Нігерію та Пакистан.

Крім того, компанія вже працює над наступними, більш багатофункціональними версіями, чат-боту. Зокрема, Meta обіцяє, що незабаром Llama 3 зможе розуміти зображення та відео поряд із текстом, а також створювати довші багатоетапні плани. Серед іншого, платформа тренує свою найбільшу модель з понад 400 мільярдів параметрів.

Нагадаємо, Meta анонсувала мовну модель LLaMA на основі штучного інтелекту ще наприкінці лютого 2023 року. Анонсувалося, що версія LLaMA з мільярдами параметрів може перевершити GPT-3, на якій побудовано ChatGPT. За словами Meta, вона вимагає "набагато меншої" обчислювальної потужності, ніж попередні пропозиції, навчена на 20 мовах з акцентом на тих, які використовують латинський і кириличний алфавіти.

Не стоїть на місці й OpenAI

У свою чергу, компанія OpenAI, з якою намагається конкурувати Марк Цукерберг, надала доступ своїм платним користувачам до оновленої версії передової мовної моделі під назвою GPT-4 Turbo. За словами розробників, нова модель може обробляти значно більший обсяг тексту – до 300 сторінок, що в шість разів більше від попередньої межі у 50 сторінок. Це дозволяє надавати більш складні та деталізовані відповіді.

Нагадаємо, що на початку квітня чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT став ще доступнішим, адже OpenAI дозволила використовувати його без реєстрації. Попри це, розробники наголошують, що створення облікового запису відкриває багато переваг, наприклад, можливість зберігати та переглядати історію чатів, ділитися ними. Крім того, зареєстровані користувачі матимуть функцію голосових розмов та спеціальні інструкції.

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