Meta додала штучний інтелект у Instagram

Компанія Meta у п’ятницю додала нову функцію до своєї соціальної мережі Instagram, а саме – чат-бот на основі штучного інтелекту, який може відповідати на запитання, писати вірші та генерувати зображення за допомогою простої текстової підказки.

Про це пише Engadget.

Проте, що ця функція ще не доступна для всіх користувачів і доступ до неї обмежений.

Meta представила Meta AI у вересні 2023 року та витратила останні кілька місяців на додавання чат-бота в такі продукти, як Facebook Messenger і WhatsApp, тому додати його в Instagram здається звичною справою.

"Наші генеративні технології штучного інтелекту розробляються на різних етапах, і ми тестуємо низку з них публічно в обмеженій кількості", — сказав представник Meta, що свідчить.

Згідно з повідомленням Meta AI з’являється в рядку пошуку Instagram, але для деяких користувачів ця функція з’явилася в рядку пошуку обміну повідомленнями Instagram у папці "Вхідні".

Торкнувшись значка можна почати розмову з Meta AI.

"Я зміг попросити чат-бота дати мені визначення слів, запропонувати заголовки для деяких історій, над якими я працюю, і створити зображення собак на скейтбордах. Я також зміг попросити Meta AI порекомендувати котушки з котами, що йому вдалося легко зробити", - написав тестувальник ШІ.

Повідомляється, що Meta AI також може порекомендувати кілька відео Reels, проте "бот в Instagram насправді не робить нічого конкретного для Instagram".

Додамо, наприкінці березня Meta оголосила, що вжила заходів для зменшення видимості політичного контенту на своїх платформах. Тепер до Instagram і Threads додано нове налаштування, яке обмежує рекомендації політичного контенту.

Також Meta заявила про плани приховувати від підлітків більше контенту в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори в усьомі світі натиснули на гіганта соцмереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту.

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