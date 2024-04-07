Meta почне маркувати контент, створений штучним інтелектом

Корпорація Meta змінює свою політику щодо контенту, створеного штучним інтелектом. З травня компанія планує почати позначати контент, створений штучним інтелектом в своїх соціальних мережах Instagram, Facebook і Threads. Біля фото чи відео, які зробили за допомогою ШІ, будуть спеціальні позначки.

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Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Згідно з повідомленням, Meta вносить ці зміни на основі відгуків Наглядової ради і вони ґрунтуються на перегляді політики Meta та включають масштабні опитування громадської думки щодо такого нововведення.

"Ми плануємо почати позначати контент, створений штучним інтелектом, у травні 2024 року, а в липні ми припинимо видалення вмісту виключно на основі нашої політики щодо маніпулювання відео", - зазначили в корпорації.

До цього часу Meta могла видаляти певні види такого контенту, але в Наглядовій раді наголосили, що продовжуючи таку політику компанія ризикує обмежити свободу вираження поглядів, коли видаляє ШІ-контент, який не порушує стандарти спільноти. Тому Рада рекомендувала "менш обмежувальний" підхід, такий як мітки.

Ми згодні з аргументом Наглядової ради про те, що наш існуючий підхід є надто вузьким, оскільки він охоплює лише відео, створені або змінені штучним інтелектом. Наша маніпульована медіа-політика була написана в 2020 році, коли реалістичний контент, створений штучним інтелектом, був рідкісним явищем", - наголосили у компанії.

У відповідь на ці зауваження, Meta розпочала співпрацю з галузевими партнерами для створення спільних технічних стандартів ідентифікації AI-генерованого контенту.

Певні типи контенту компанія все ж видалятиме

Meta планує впроваджувати мітки "Зроблено за допомогою штучного інтелекту" на згенеровані ШІ відео, аудіо та зображення, а також додати мітку "Imagined with AI" до фотореалістичних зображень. Ці заходи мають на меті забезпечити користувачам більше інформації та контексту для оцінки контенту.

Проте, компанія продовжить видаляти контент, що порушує її політику втручання у вибори, залякування, насильства та інше. Meta також підтримує мережу незалежних перевіряльників фактів для боротьби з неправдивим та оманливим контентом, створеним штучним інтелектом.

В корпорації додали, що для боротьби з дезінформацією, створеною штучним інтелектом, Meta запускає спеціальну гарячу лінію для перевірки фактів у WhatsApp разом з Альянсом боротьби з дезінформацією (MCA).

Додамо, наприкінці березня Meta оголосила, що вжила заходів для зменшення видимості політичного контенту на своїх платформах. Тепер до Instagram і Threads додано нове налаштування, яке обмежує рекомендації політичного контенту.