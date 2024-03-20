Meta планує майже вдвічі знизити щомісячну плату за Facebook та Instagram без реклами

Компанія Meta Platforms запропонувала майже вдвічі знизити щомісячну плату за підписку на Facebook і Instagram, яка дає підписникам можливість користуватися сервісам без реклами. Запропонована вартість складає 5,99 євро з 9,99 євро.

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Про це пише Reuters.

Керівництво Meta зазначило, що така процедура має на меті усунути занепокоєння з боку регуляторних органів з питань конфіденційності та антимонопольного законодавства.

Повідомляється, що пропозиція Meta знизити ціну своєї безрекламної підписної послуги в Європі почала розглядатися після зростаючої критики з боку правозахисників у сфері конфіденційності даних та споживчих організацій.

Meta запустила цю платну послугу в листопаді, реагуючи на Закон про цифрові ринки (DMA) ЄС, який обмежує можливості компанії персоналізувати рекламу для користувачів без їхньої згоди. Це становить загрозу для основного джерела доходів Meta. Компанія стверджувала, що модель платної підписки має на меті збалансувати суперечливі вимоги законодавства ЄС про захист конфіденційності та DMA.

"Ми хотіли деякий час прискорити цей процес, тому що нам потрібно досягти стабільного стану... тому ми запропонували знизити ціну з 9,99 до 5,99 для одного облікового запису та 4 євро для будь-яких додаткових облікових записів… Це, безумовно, найнижча межа діапазону, який будь-яка розумна людина повинна платити за послуги такої якості. І я вважаю, що це серйозна пропозиція ", — сказав юрист Meta Тім Лемб на слуханнях у Європейській комісії.

Активісти виступають проти таких правил

Австрійський активіст із захисту конфіденційності Макс Шремс сказав, що справа не в оплаті.

"З усіх досліджень ми знаємо, що навіть комісія в розмірі лише 1,99 євро або менше призводить до зміни згоди з 3-10%, які справді хочуть реклами, до 99,9%, які все ще натискають "так". GDPR вимагає, щоб згода була "вільна", - сказав він, посилаючись на законодавство ЄС про конфіденційність.

За його словами, йдеться не про суму грошей, а про підхід " плати або погоджуйся"в цілому і вся мета такої моделі - змусити користувачів натиснути кнопку "добре", навіть якщо це не їхній вільний і справжній вибір. Тому активісти не вважають, що проста зміна розміру плати робить такий підхід законним.

Раніше цього року Meta представила скорочений варіант своєї пропозиції регуляторам. Наразі вона веде переговори з органами захисту персональних даних, зокрема з ірландським наглядовим органом, а також проводить слухання, які нададуть користувачам Meta та третім сторонам можливість краще зрозуміти, яким чином компанія виконує вимоги закону про цифрові ринки (DMA) ЄС.

У компанії хочуть довести, що Meta адаптується до нових правил цифрового ринку ЄС та знаходить баланс між монетизацією і захистом приватності користувачів.

За нинішньою моделлю, користувачі, які погоджуються на відстеження своїх даних для цілей таргетованої реклами, отримують безкоштовний доступ до послуг Meta, які фінансуються рекламними доходами компанії.

У разі порушення вимог DMA, компаніям може загрожувати штраф у розмірі до 10% від їхнього світового річного обороту.

Додамо, в Євросоюзі набуває чинності Закон про цифрові послуги (DSA), аби йому слідувати компанія Meta запроваджує нові функції та додаткові заходи прозорості в своїх соцмережах Instagram та Facebook.Наразі користувачі зможуть повністю відключати рекомендації.

Нагадаємо також, раніше Meta заявила про плани приховувати від підлітків більше контенту в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори в усьомі світі натиснули на гіганта соцмереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту

Джерело фото: ua.depositphotos.com