Meta планирует почти вдвое снизить ежемесячную плату за Facebook и Instagram без рекламы

Компания Meta Platforms предложила почти вдвое снизить ежемесячную плату за подписку на Facebook и Instagram, которая дает подписчикам возможность пользоваться сервисами без рекламы. Предлагаемая стоимость составляет 5,99 евро с 9,99 евро.

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Об этом пишет Reuters .

Руководство Meta отметило, что такая процедура направлена на устранение беспокойства со стороны регуляторных органов по вопросам конфиденциальности и антимонопольного законодательства.

Сообщается, что предложение Meta снизить цену своей безрекламной подписной услуги в Европе стало рассматриваться после растущей критики со стороны правозащитников в сфере конфиденциальности данных и потребительских организаций.

Meta запустила эту платную услугу в ноябре, реагируя на Закон о цифровых рынках (DMA) ЕС, ограничивающий возможности компании персонализировать рекламу для пользователей без их согласия. Это представляет угрозу для основного источника доходов Meta. Компания утверждала, что модель платной подписки призвана сбалансировать противоречивые требования законодательства ЕС о защите конфиденциальности и DMA.

"Мы хотели некоторое время ускорить этот процесс, потому что нам нужно достичь стабильного состояния... поэтому мы предложили снизить цену с 9,99 до 5,99 для одной аккаунты и 4 евро для любых дополнительных аккаунтов… Это безусловно, самый низкий предел диапазона, который любой умный человек должен платить за услуги такого качества. И я считаю, что это серьезное предложение", - сказал юрист Meta Тим Лемб на слушаниях в Европейской комиссии.

Активисты выступают против таких правил

Австрийский активист по защите конфиденциальности Макс Шремс сказал, что дело не в оплате.

"Из всех исследований мы знаем, что даже комиссия в размере всего 1,99 евро или менее приводит к изменению согласия с 3-10%, действительно хотят рекламы, до 99,9%, которые все еще нажимают "да". GDPR требует, чтобы согласие было "свободным", - сказал он, ссылаясь на законодательство ЕС о конфиденциальности.

По его словам, речь идет не о сумме денег, а о подходе "плати или соглашайся" в целом и вся цель такой модели - заставить пользователей нажать кнопку "хорошо", даже если это не их свободный и настоящий выбор. Поэтому активисты не считают, что простое изменение размера платы делает такой подход законным.

Ранее в этом году Meta представила сокращенный вариант своего предложения регуляторам. В настоящее время она ведет переговоры с органами защиты персональных данных, включая ирландский надзорный орган, а также проводит слушания, которые предоставят пользователям Meta и третьим сторонам возможность лучше понять, каким образом компания выполняет требования закона о цифровых рынках (DMA) ЕС.

В компании хотят доказать, что Meta адаптируется к новым правилам цифрового рынка и находит баланс между монетизацией и защитой конфиденциальности пользователей.

По нынешней модели пользователи, которые соглашаются на отслеживание своих данных для целей таргетированной рекламы, получают бесплатный доступ к услугам Meta, финансируемым рекламными доходами компании.

В случае нарушения требований DMA компаниям может грозить штраф в размере до 10% от их мирового годового оборота.

Добавим, в Евросоюзе вступает в силу Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях Instagram и Facebook. пользователи могут полностью отключать рекомендации.

Напомним также, ранее Meta заявила о планах скрывать от подростков больше контента в Instagram и Facebook. Это произошло после того, как регуляторы во всем мире нажали на гиганта соцсетей, чтобы защитить детей от вредного содержимого.

Источник фото: ua.depositphotos.com