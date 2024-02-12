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- IT и Телеком
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В Instagram и Threads можно будет отключать политический контент
Компания Meta вносит изменения в функционирование Instagram и Threads, ограничивая автоматическую рекомендацию политического контента.
Об этом сообщается на сайте Instagram.
По словам руководителя Instagram Адама Моссери, нововведения коснутся алгоритмов, отвечающих за показ рекомендаций в разделах Reels и Explore Instagram, а также в приложении Threads.
Сообщается, что в "политический контент" будет входить информация о законах, избирательных процессах и общественных проблемах. Однако, если политическое содержимое публикуется учетной записью, не имеющей права быть рекомендованной, содержимое этой учетной записи все равно может охватить их подписчики в ленте и историях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Для установления более четких пределов этого определения Meta планирует сотрудничать с внешними специалистами и общественностью для его усовершенствования.
При этом пользователи, желающие просматривать политический контент, смогут включить его через настройки профиля, обеспечивая сбалансированный подход между личным выбором и общей политикой платформы.
"Если люди все еще хотят видеть этот тип политического контента на страницах рекомендаций Threads и Instagram, смогут выбрать это. Позже этот контроль также появится в Facebook", - говорится в сообщении.
Сообщается, что эти обновления касаются общедоступных аккаунтов и категорий "Исследования", "Рекомендации в ленте" и "Предлагаемые пользователи".
Ранее Meta заявила о планах скрывать от подростков больше контента в Instagram и Facebook. Это произошло после того, как регуляторы во всем мире нажали на гиганта соцсетей, чтобы оградить детей от вредного содержимого. Ко всем подросткам будут применяться наиболее ограничительные настройки контроля контента в приложениях. Также в Instagram ограничат поисковые термины.