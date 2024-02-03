Наибольший рост в истории рынка: Meta подорожала почти на $200 миллиардов за один день

Акции американской корпорации Meta Platforms в пятницу выросли на 20% и составили $474,99 за акцию. То есть, компания подорожала на $197 миллиардов за один день. Это рекордный рост в истории фондовой биржи.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Лишь несколько лет назад владелец Facebook потерпел наибольшее разрушение рыночной стоимости в истории фондового рынка. Однако с тех пор компания сосредоточилась на сокращении расходов и сохранении миллиардных доходов и поразила акционеров впечатляющим квартальным отчетом о доходах.

Ей удалось затмить прибыль Apple в 190 миллиардов долларов, которую корпорация получила в 2022 году.

Наибольшее увеличение рыночной капитализации за один день. Инфографика Bloomberg/скриншот

Издание пишет, что Meta в четверг обнародовала планы по выкупу акций на 50 миллиардов долларов и объявила о первых квартальных дивидендах. Для инвесторов это стало признаком того, что у компании появились лишние деньги.

Несмотря на то, что компания значительно сокращает расходы и в 2023 году сократила численность персонала на 22% или 10 тысяч должностей, она продолжает активно тратить средства на развитие искусственного интеллекта, в частности на генеративный искусственный интеллект, а также на фоновые технологии, помогающие пополнять продукты. социальных медиа и усиливать таргетинг рекламы.

Также Meta интегрировала искусственный интеллект в VR-очки, которые создают фотореалистичные изображения в очках дополненной реальности и отвечают на вопросы.

Что касается очков дополненной реальности, то Meta's Quest является бестселлером в зарождающемся пространстве виртуальной реальности, и руководители компании назвали его лучшим по цене в отрасли, намекая на будущий выпуск гораздо более дорогой подобной гарнитуры от Apple.

Источник фото: ua.depositphotos.com