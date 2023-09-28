Будут делать Facebook-стримы: Meta интегрировала искусственный интеллект в VR-очки

Исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг представил новые продукты искусственного интеллекта для потребителей, а именно ботов, создающих фотореалистичные изображения в очках дополненной реальности Meta's Quest и умных очках, отвечающих на вопросы.

Об этом пишет Reuters.

По словам Цукерберга, продукты объединяют виртуальный и реальный мир, а почти бесплатный искусственный интеллект от Meta можно интегрировать в ежедневную рутину.

В устройстве Meta будет интегрирован помощник Meta AI, что позволит непосредственно транслировать в Facebook и Instagram то, что видит пользователь. Такая функция является преимуществом по сравнению с возможностью съемки предыдущего поколения.

По словам Цукерберга, у чат-бота будет доступ к информации в режиме реального времени через партнерство с поисковой системой Microsoft Bing.

Он добавил, что искусственный интеллект Meta AI, интегрированный в очки смешанной реальности Quest, может генерировать как текстовые ответы, так и фотореалистичные изображения.

Что касается очков дополненной реальности, то Meta's Quest является бестселлером в зарождающемся пространстве виртуальной реальности, и руководители компании назвали его лучшим по цене в отрасли, намекая на будущий выпуск гораздо более дорогой подобной гарнитуры от Apple.

Meta AI будет встроена в умные очки как помощник, начиная с бета-версии. Обновление программного обеспечения, запланированное на следующий год, позволит помощнику определять места и объекты, которые видят люди, а также выполнять языковой перевод.

Кроме того, Meta также объявила, что создает платформу, которую разработчики и обычные люди могут использовать для создания собственных ботов с искусственным интеллектом, которые будут иметь профили в Instagram и Facebook и со временем будут отображаться как аватары в метавселенной.