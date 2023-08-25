Телевизор в дорогу: LG выпускает дисплей в чемодане на глобальный рынок

Компания LG производит на мировой рынок беспроводной портативный дисплей StanbyMe Go. Об этом пишет Gizmochina.

Устройство вышло в Южной Корее весной, недавно предварительные заказы начались в США. А начиная с сентября, экран будет доступен в европейских странах, таких как Италия, Франция, Великобритания, Испания и Германия.

В скором времени серия StanbyME будет представлена на выставке IFA 2023, которая будет проходить в Берлине с 1 по 5 сентября.

LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG LG StanbyMe Go. Фото: LG

LG StanbyMe Go: характеристики

Дисплей от LG имеет 27-дюймовую IPS LCD-панель, которая предлагает разрешение Full HD и частоту обновления в 60 Гц.

Экран поддерживает технологии отображения цветов Dolby Vision и HDR10, а четырехъядерный процессор использует искусственный интеллект для дальнейшего улучшения качества изображения, что может повысить качество контента с низким разрешением почти до Full HD. Кроме того, устройство оснащено технологией AI Sound Pro, улучшающей качество аудио, и технологией объемного звука Dolby Atmos.

При этом StanbyMe является сенсорным экраном, что позволяет, в частности, свайпать и масштабировать содержимое.

Дисплей может работать до трех часов в одном полном заряде. Он находится в портативном футляре, который можно легко носить с собой в пути.

Для подключения есть разъемы HDMI, USB, а также поддержка WiFi 5 и Bluetooth 5. Операционная система устройства – webOS.

Что касается цены, то в США LG StanbyMe Go продается за 999,99 долларов.