Аpple планирует превратить заблокированные экраны iPhone в умные дисплеи

Компания Apple хочет установить новый интерфейс для iPhone, который будет показывать запланированные встречи, погоду и оповещения в стиле дисплея умного дома, когда смартфон будет заблокирован. Apple планирует представить ПО вместе с гарнитурой смешанной реальности на Всемирной конференции разработчиков 5 июня.

Эти функции появятся в обновленном программном обеспечении iOS 17, пишет Вloomberg.

Изображения и информация появятся, когда iPhone будет заблокирован и расположен горизонтально. Идея состоит в том, чтобы сделать гаджет более полезным.

В компании отмечают, что этот подход в будущем используют и для Apple Watch. Новый вид является одним из нескольких изменений, запланированных для iOS 17 под кодовым названием Dawn, которое будет доступно потребителям уже в 2023 году.

Новый интерфейс iPhone будет похож на появившийся в операционной системе Android в более базовой форме в 2019 году. Данная функция будет использовать темный фон с ярким текстом для облегчения восприятия.

Сообщает, что умный дисплей будет доступен и на iPad, но туда он интегрируется гораздо позже.

Кроме того, в рамках iOS 17 Apple также планирует значительные изменения в приложении Wallet для iPhone и улучшит его службы определения местоположения. Появится новое приложение для ведения журнала и другие.

Напомним, компания Apple планирует значительно обновить программное обеспечение своих смарт-часов, сделав виджеты основной частью устройства. В будущем watchOS 10 Apple планирует вернуть виджеты и сделать их центральной частью интерфейса. Эта стратегия будет представлена в июне вместе с презентацией iOS 17.