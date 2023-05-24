Аpple планує перетворити заблоковані екрани iPhone на розумні дисплеї

Компанія Apple хоче встановити новий інтерфейс для iPhone, який показуватиме заплпновані зустрічі, погоду та сповіщення у стилі дисплея розумного дому, коли смартфон буде заблоковано. Apple планує представити програмне забезпечення разом із гарнітурою змішаної реальності на Всесвітній конференції розробників 5 червня.

Ці функції з’являться в оновленому програмному забезпеченні iOS 17, пише Вloomberg.

Зображення та інформація з’являться коли iPhone буде заблоковано та розміщено горизонтально. Ідея полягає в тому, щоб зробити гаджет більш корисними.

В компанії наголошують, що цей підхід в майбутньому використають і для Apple Watch. Новий вигляд є однією з кількох змін, запланованих для iOS 17 під кодовою назвою Dawn, яка буде доступна для споживачів вже в 2023 році.

Новий інтерфейс iPhone буде схожий на той, який з’явився в операційній системі Android у більш базовій формі в 2019 році. Дана функція використовуватиме темний фон із яскравим текстом, щоб полегшити сприйняття.

Повідомляєть, що розумний дисплей буде доступним і на iPad, але туди він інтегрується значно пізніше.

Окрім цього, у рамках iOS 17 Apple також планує значні зміни в додатку Wallet для iPhone і покращить його служби визначення місцезнаходження. З’явиться новий додаток для ведення журналу та інші.

Нагадаємо, компанія Apple планує значно оновити програмне забезпечення своїх смарт-годинників, зробивши віджети основною частиною пристрою. У майбутній watchOS 10 Apple планує повернути віджети та зробити їх центральною частиною інтерфейсу. Ця стратегія буде представлена в червні разом із презентацією iOS 17.