Apple оновить операційну систему для годинників: хоче зосередитися на віджетах, – Bloomberg

Компанія Apple планує значно оновити програмне забезпечення своїх смарт-годинників, зробивши віджети основною частиною пристрою. Про це пише Bloomberg.

Коли фірма випустила Apple Watch у 2015 році, watchOS була побудована навколо циферблата, інтерфейсу віджетів під назвою Glances, домашнього екрана, заповненого піктограмами застосунків, і області для доступу до найбільш використовуваних контактів.

Із часом Apple відмовилася від віджетів і частих контактів на користь сповіщень і можливостей багатозадачності. Тому наразі найкращим способом отримати інформацію на пристрої є запуск програм. Щоб зробити це максимально легким, головний екран доступний одним натисканням кнопки Digital Crown – найпомітнішої кнопки годинника.

Однак у майбутній watchOS 10 Apple планує повернути віджети та зробити їх центральною частиною інтерфейсу. Ця стратегія буде представлена в червні разом із презентацією iOS 17, macOS 14, 15-дюймового MacBook Air і довгоочікуваної гарнітури змішаної реальності.

Нова система віджетів на Apple Watch буде поєднанням старої Glances і стилю віджетів, які були представлені в iOS 14 на iPhone. Передбачається, що користувачі зможуть прокручувати віджети, наприклад, для відстеження активності, погоди, зустрічей у календарі, замість запуску додатків.

Також Apple тестує ідею зміни функції кнопки Digital Crown. Наразі вона запускає головний екран, тоді як у наступній версії watchOS призначенням кнопки може стати відкриття віджетів.

Як пише Bloomberg, такий крок є визнанням того, що формат програми як в iPhone не завжди має сенс на годиннику, де потрібно отримати якомога більше інформації з найменшою кількістю копання. Це оновлення програмного забезпечення, ймовірно, стане найзначнішою зміною в Apple Watch цього року. Очікується, що нові моделі пристрою, які будуть представлені цієї осені, будуть досить схожі на минулорічну лінійку.