Контроль здоров'я та емоцій: Apple розробляє новий додаток на основі штучного інтелекту

Компанія Apple працює над впровадженням програми контролю здоров’я і відстеження емоцій на основі штучного інтелекту. Новий сервіс під назвою Quartz розроблений для того, щоб мотивувати користувачів займатися спортом, покращити харчові звички та допомогти їм краще спати.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати штучний інтелект і дані з Apple Watch, вносити пропозиції та створювати навчальні програми, адаптовані до конкретних користувачів, пише Вloomberg.

Ініціатива Quartz нагадує LumiHealth - сервіс, який Apple запустила в партнерстві з урядом Сінгапуру в 2020 році, проте власна розробка Apple передбачатиме щомісячну плату користувачам і багато інших цифрових пропозицій.

В компанії наголошують, що запуск розробки заплановано на наступний рік. Проектом керують кілька груп Apple, у тому числі відділ охорони здоров’я, Siri та AI, а також відділ послуг.

Найближчим часом Apple планує вперше випустити версію програми для здоров’я iPhone для iPad. Зміну, яка дозволить користувачам бачити результати електрокардіограми та інші дані про здоров’я у більшому форматі, планується включити як частину iPadOS 17 вже цього року.

Повідомляється, що додаток також служитиме порталом для користувачів, щоб обмінюватися інформацією зі своїми лікарями.

Видання зазначає, що до програми будуть додані й інструменти для відстеження емоцій і керування станами зору, такими як короткозорість. Початкова версія трекера емоцій дозволить користувачам реєструвати свій настрій, відповідати на запитання про свій день і порівнювати результати з часом.

В майбутньому Apple сподівається, що iPhone зможе використовувати алгоритми для визначення настрою користувача через його мову, слова, які вони ввели, та інші дані на їхніх пристроях.

Також Apple планує дозволити користувачам із країн ЄС завантажувати програми на iPhone та iPad не лише з App Store, а й із інших джерел.