Контроль здоровья и эмоций: Apple разрабатывает новое приложение на основе искусственного интеллекта

Компания Apple работает над внедрением программы контроля здоровья и отслеживания эмоций на основе искусственного интеллекта. Новый сервис под названием Quartz разработан, чтобы мотивировать пользователей заниматься спортом, улучшить пищевые привычки и помочь им лучше спать.

Идея состоит в том, чтобы использовать искусственный интеллект и данные из Apple Watch, вносить предложения и создавать обучающие программы, адаптированные к конкретным пользователям, пишет Вloomberg.

Инициатива Quartz напоминает LumiHealth – сервис, который Apple запустила в партнерстве с правительством Сингапура в 2020 году, однако собственная разработка Apple будет предусматривать ежемесячную плату пользователям и многие другие цифровые предложения.

В компании отмечают, что запуск разработки запланирован на следующий год. Проектом руководят несколько групп Apple, включая отдел здравоохранения, Siri и AI, а также отдел услуг.

В ближайшее время Apple планирует впервые выпустить версию приложения для здоровья iPhone для iPad. Изменение, которое позволит пользователям видеть результаты электрокардиограммы и другие данные о здоровье в большем формате, планируется включить в часть iPadOS 17 уже в этом году.

Сообщается, что приложение будет служить порталом для пользователей, чтобы обмениваться информацией со своими врачами.

Издание отмечает, что в программу будут добавлены и инструменты для отслеживания эмоций и управления состояниями зрения, такими как близорукость. Начальная версия трекера эмоций позволит пользователям регистрировать свое настроение, отвечать на вопросы о своем дне и сравнивать результаты со временем.

В будущем Apple надеется, что iPhone сможет использовать алгоритмы для определения настроения пользователя через его язык, слова, которые они ввели и другие данные на их устройствах.

Также Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать программы на iPhone и iPad не только из App Store, но и из других источников.