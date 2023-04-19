Раскрыты новые "фишки" будущего iPhone 15 Pro Max

iPhone имеет максимальный 3-кратный оптический зум, но слухи свидетельствуют, что следующее поколение iPhone 15 Pro Max будет иметь так называемый "перископный объектив", который позволит удвоить оптический зум.

Об этом сообщает MacRumors.

Перископный объектив будет эксклюзивным для iPhone 15 Pro Max и обеспечит 5-6-кратный оптический зум. Технология перископа будет встроена в объектив Telephoto и обеспечит до 6-кратного увеличения при съемке фотографий задней камерой без размытия или понижения качества изображения.

Эта технология позволяет увеличить оптический зум и уже используется некоторыми брендами, такими как Samsung, Google и Huawei, а такие телефоны как Pixel 7 Pro и Galaxy S23 Ultra предлагают от 5-кратного до 10-кратного оптического зума.

Эта технология будет доступна только в самой дорогой модели iPhone по крайней мере в течение двух поколений устройств. Ожидается, что Apple анонсирует линейку iPhone 15 в сентябре.

Напомним, Apple готовится представить iOS 17, в которой появится возможность загрузки приложений не только из официального магазина App Store, но и из других источников.

Apple планирует представить свою первую гарнитуру смешанной реальности в начале июня 2023 года. Это компьютерное устройство в компании рассматривается как начало следующей эры после выхода iPhone.