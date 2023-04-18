Apple позволит установку приложений из альтернативных магазинов в iOS 17, – Bloomberg

Apple готовится представить iOS 17, в которой появится возможность загрузки приложений не только из официального магазина App Store, но и из других источников. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, iOS 17 будет представлена в июне на всемирной конференции разработчиков Apple. Тогда же техногигант представит:

гарнитуру Reality – первую новую большую категорию продуктов Apple почти за десять лет;

xrOS – новую операционную систему для гарнитуры смешанной реальности;

новые MacBook;

iPadOS 17;

macOS 14;

большое обновление watchOS 10.

Отмечается, что разрешение на установку приложений из посторонних источников необходимо, чтобы продукция Apple отвечала новым нормам Европейского Союза к 2024 году.

Напомним, в июле 2022 года Европейская комиссия одобрила законопроекты, направленные против монополий таких технологических гигантов, как Apple, Google, Amazon и Facebook. Документы предусматривают, в частности, что компании в своих продуктах будут обязаны предоставлять доступ к сторонним платежным системам и разрешать установку приложений из других источников.

О том, что Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать программы на iPhone и iPad не только из App Store, Bloomberg сообщало в декабре того года. Тогда журналисты писали, что компания надеется на подготовку соответствующих изменений в 2023 году, однако окончательного решения не было.

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