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Apple позволит установку приложений из альтернативных магазинов в iOS 17, – Bloomberg
Apple готовится представить iOS 17, в которой появится возможность загрузки приложений не только из официального магазина App Store, но и из других источников. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным СМИ, iOS 17 будет представлена в июне на всемирной конференции разработчиков Apple. Тогда же техногигант представит:
- гарнитуру Reality – первую новую большую категорию продуктов Apple почти за десять лет;
- xrOS – новую операционную систему для гарнитуры смешанной реальности;
- новые MacBook;
- iPadOS 17;
- macOS 14;
- большое обновление watchOS 10.
Отмечается, что разрешение на установку приложений из посторонних источников необходимо, чтобы продукция Apple отвечала новым нормам Европейского Союза к 2024 году.
Напомним, в июле 2022 года Европейская комиссия одобрила законопроекты, направленные против монополий таких технологических гигантов, как Apple, Google, Amazon и Facebook. Документы предусматривают, в частности, что компании в своих продуктах будут обязаны предоставлять доступ к сторонним платежным системам и разрешать установку приложений из других источников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
О том, что Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать программы на iPhone и iPad не только из App Store, Bloomberg сообщало в декабре того года. Тогда журналисты писали, что компания надеется на подготовку соответствующих изменений в 2023 году, однако окончательного решения не было.
Источник фото: ua.depositphotos.com