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Гаджеты
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Apple позволит загружать приложения не только из App Store

Apple позволит загружать приложения не только из App Store

Apple планирует разрешить пользователям из стран ЕС загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, причиной решения стали требования Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году.

В настоящее время сотрудники отдела разработки программного обеспечения и предоставления услуг активно работают над тем, чтобы клиенты могли в конечном итоге скачивать программное обеспечение сторонних разработчиков на свои iPhone и iPad без использования App Store.

На данный момент Apple планирует ввести новые правила только в ЕС, однако если другие страны предпримут подобные меры, то компания может расширить зону действия нововведений.

По данным Bloomberg, Apple рассчитывает, что сможет подготовить соответствующие изменения в 2023 году. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято.

В компании не исключают, что нововведение будет предусматривать требования Apple к сторонним программам. Рассматривается возможность платной проверки со стороны компании.

Новые правила ЕС требуют от технологических компаний разрешить установку приложений из посторонних источников. Такие программы должны получить полноценный доступ к функциям устройств.

Законы распространяются на технологические компании с рыночной оценкой не менее 75 миллиардов евро (80 миллиардов долларов) и минимум 45 миллионов пользователей ежемесячно в ЕС.

Отметим, Apple объявила о повышении цен на приложения в App Store и покупках в них по всей Европе и части азиатских рынков. В общем, Apple решила изменить политику ценообразования в AppStore. Теперь больше не будет цен типа 99 центов или $1,99.

Автор:
Светлана Манько