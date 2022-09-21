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Apple піднімає ціни на застосунки в App Store
Компанія Apple оголосила про підвищення з 5 жовтня цін на застосунки в App Store та покупки в них по всій Європі та частині азіатських ринків. Підвищення цін пов’язано, в першу чергу, з ослабленням валют відносно долара США.
Про це пише Reuters.
Зазначається, щ нові ціни, за винятком автоматично поновлюваних підписок, набудуть чинності вже 5 жовтня.
Американський технічний гігант періодично коригує свої ціни в різних регіонах і знизив ціни для країн єврозони минулого року, щоб скорегувати валюти та податки, знизивши стартові ціни на багато програм до 99 євроцентів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Але стрімке зростання інфляції, процентних ставок і цін на енергоносії цього року вдарило по єні, євро та більшості валют країн, що розвиваються. Цього року євро впав до мінімуму за два десятиліття. Тому підвищення цін пов’язано, в першу чергу, з ослабленням валют відносно долара США.
Крім країн єврозони, в Європі підвищення цін торкнеться Швеції та Польщі. Також зросте плата в Японії, Малайзії, Пакистані, Південній Кореї, В'єтнамі і Чилі.
У деяких країнах, наприклад у В'єтнамі, підвищення цін відбулося через нові правила, що стосуються стягнення податків із споживачів.
Зазначається, що застосунки, які зараз коштують 99 центів, коштуватимуть користувачам 1,19 євро в єврозоні, а ті, що коштують 4,99 євро, коштуватимуть на євро дорожче — 5,99 євро.
Чим вища цінова категорія, тим вище зростання. Наприклад, застосунок, що коштував 14,99 євро, коштуватиме 17,99 євро.
Дохід від сервісного бізнесу Apple, який включає App Store, зростав швидкими темпами в останні кілька років і зараз коливається близько 20 мільярдів доларів на квартал.
Нагадаємо, компанія Apple почала працювати з постачальниками з Індії для перенесення потужностей із Китаю. Перші iPhone 14 будуть виготовлені в Індії наприкінці жовтня або в листопаді 2022 року.