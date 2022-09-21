Apple піднімає ціни на застосунки в App Store

Компанія Apple оголосила про підвищення з 5 жовтня цін на застосунки в App Store та покупки в них по всій Європі та частині азіатських ринків. Підвищення цін пов’язано, в першу чергу, з ослабленням валют відносно долара США.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, щ нові ціни, за винятком автоматично поновлюваних підписок, набудуть чинності вже 5 жовтня.

Американський технічний гігант періодично коригує свої ціни в різних регіонах і знизив ціни для країн єврозони минулого року, щоб скорегувати валюти та податки, знизивши стартові ціни на багато програм до 99 євроцентів.

Але стрімке зростання інфляції, процентних ставок і цін на енергоносії цього року вдарило по єні, євро та більшості валют країн, що розвиваються. Цього року євро впав до мінімуму за два десятиліття. Тому підвищення цін пов’язано, в першу чергу, з ослабленням валют відносно долара США.

Крім країн єврозони, в Європі підвищення цін торкнеться Швеції та Польщі. Також зросте плата в Японії, Малайзії, Пакистані, Південній Кореї, В'єтнамі і Чилі.

У деяких країнах, наприклад у В'єтнамі, підвищення цін відбулося через нові правила, що стосуються стягнення податків із споживачів.

Зазначається, що застосунки, які зараз коштують 99 центів, коштуватимуть користувачам 1,19 євро в єврозоні, а ті, що коштують 4,99 євро, коштуватимуть на євро дорожче — 5,99 євро.

Чим вища цінова категорія, тим вище зростання. Наприклад, застосунок, що коштував 14,99 євро, коштуватиме 17,99 євро.

Дохід від сервісного бізнесу Apple, який включає App Store, зростав швидкими темпами в останні кілька років і зараз коливається близько 20 мільярдів доларів на квартал.

Нагадаємо, компанія Apple почала працювати з постачальниками з Індії для перенесення потужностей із Китаю. Перші iPhone 14 будуть виготовлені в Індії наприкінці жовтня або в листопаді 2022 року.