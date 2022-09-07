Apple провела презентацію iPhone 14: що нового у флагманському смартфоні

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На презентації Apple 7 вересня були представлені нові iPhone 14 . Вони отримали низку оновлень, які зробили їх потужнішими, але при цьому зберегли вдалі рішення попередньої лінійки.

Цю статтю підготували фахівці інтернет-магазину Stylus, щоб розповісти вам, які основні нововведення були додані, а що залишили без змін.

З яких моделей тепер складається лінійка?

Серія mini мала невелику популярність, тому купертинівці відмовилися від неї і зосередилися на розвитку інших моделей. Тепер у лінійці є такі телефони:

- iPhone 14;

- iPhone 14 Plus;

- iPhone 14 Pro;

- iPhone 14 Pro Max.

Візуально вони практично не відрізняються від попередників і майже повністю зберегли дизайн iPhone 13. Як і раніше, задні панелі виготовлені зі скла, але цього разу воно представлене у двох видах – матове та глянсове. Розміри телефонів теж трохи збільшилися – до 6,1 дюйма у базової та Про, 6,7 дюйма у Плюс та Про Макс.

А чи змінився екран?

Якихось істотних змін як екран лінійки iPhone 14 не з'явилося. Але в них і не було необхідності, оскільки OLED-дисплей з технологією Retina чудово працює і надає користувачам соковиту та привабливу картинку. Висока щільність пікселів забезпечує чудову деталізацію, що особливо важливо, якщо ви любите грати на телефоні або дивитися фільми.

Збільшилася максимальна яскравість екрану – до 1600 ниток. При яскравому освітленні це дуже помітно, оскільки кольори на дисплеї практично не блякнуть. І не можна пропустити повз головне оновлення екрану - зниклу "чубок". Селфі-камера та Face ID датчик тепер «врізані» в дисплей та звільнили максимум корисного простору.

Зовнішній вигляд телефонів залишився таким же, як був у iPhone 13. Задні панелі виготовлені з міцного матового та глянсового скла. А металеві бічні грані надійно захищають корпус від тріщин та сколів. Базова модель та Pro отримали діагональ 6,1 дюйма, Plus та Pro Max – 6,7 дюйма. Розширилася палітра кольорів Айфон, так що любителям нестандартних кольорів знову є з чого вибирати.

Що нового з технічного боку iPhone 14?

Поліпшення технічних характеристик - основне, на що наголошує компанія Apple. Кожна лінійка отримує оновлення продуктивності, щоб максимально відповідати можливим сучасним навантаженням, але при цьому не робити завеликих стрибків цін на телефони.

Для нових айфонів використовується два види чіпів:

- A15 Bionic;

- A16 Bionic.

Перша версія вже була задіяна в попередній лінійці і тепер перекочувала до iPhone 14 та iPhone 14 Plus. А "прошки" отримали новий чіп зі збільшеною продуктивністю. Звичайно, реальну різницю можна відчути при безпосередньому використанні. Але й так цілком зрозуміло, що новий процесор із будь-якими поставленими задами впорається взагалі без проблем.

Зміни торкнулися оперативної пам'яті. На цей раз вона збільшилася на 2 Гб. Відповідно, у базового Айфона та Плюс вона тепер становить 6 Гб, а у "прошінок" - 8 Гб. Це дозволило збалансувати потужність телефонів відповідно до оновлення процесорів. Накопичувальна пам'ять нових конфігурацій не отримала. Як і минулого разу, вона доступна в обсягах:

- 128 Гб;

- 256 Гб;

- 512 Гб;

- 1 Тб.

Акумулятори також стали більш ємними. Це цілком логічно, адже для підтримки хоча б такої ж тривалості автономної роботи, як у попередників, але з урахуванням підвищення потужностей смартфонів та батареї потрібно краще.

Камери стали ще кращими

Камери – справжня гордість айфонів. І нова лінійка теж отримала низку оновлень оптики. Основними помітними технічними нововведеннями стали:

- Роздільна здатність основної камери - 48 Мп (тільки у "прошішок");

- Роздільна здатність селфі-камери - 12 Мп;

- відеозйомка – 4К;

- Поліпшений зум.

У базової моделі та версії Плюс в основному блоці два об'єктиви, а у Про та Про Макс – три, як і раніше. А ось виступає над панеллю цей блок набагато помітнішим. Хоча у процесі експлуатації це не завадить. А ось з рештою оновлень і оптики, і інтерфейсу краще ознайомитися безпосередньо при використанні.