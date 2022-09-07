Apple провела презентацию iPhone 14: что нового в флагманском смартфоне

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На прошедшей 7 сентября презентации Apple были представлены новые iPhone 14. Они получили ряд обновлений, которые сделали их мощнее, но при этом сохранили удачные решения предыдущей линейки. Эту статью подготовили специалисты интернет-магазина Stylus, чтобы рассказать вам, какие основные новшества были добавлены, а что оставили без изменений.

Из каких моделей теперь состоит линейка?

Серия mini пользовалась небольшой популярностью, поэтому купертиновцы отказались от нее и сосредоточились на развитии других моделей. Теперь в линейке есть такие телефоны:

- iPhone 14;

- iPhone 14 Plus;

- iPhone 14 Pro;

- iPhone 14 Pro Max.

Визуально они практически не отличаются от предшественников и почти полностью сохранили дизайн iPhone 13. Как и раньше, задние панели сделаны из стекла, но на этот раз оно представлено в двух видах – матовое и глянцевое. Размеры телефонов тоже немного увеличились – до 6,1 дюйма у базовой и Про, 6,7 дюйма у Плюс и Про Макс.

А изменился ли экран?

Каких-то существенных изменений в качестве экрана линейки iPhone 14 не появилось. Но в них и не было необходимости, так как OLED-дисплей с технологией Retina прекрасно работает и предоставляет пользователям сочную и привлекательную картинку. Высокая плотность пикселей обеспечивает превосходную детализацию, что особенно важно, если вы любите играть на телефоне или смотреть фильмы.

Увеличилась максимальная яркость экрана – до 1600 нит. При ярком освещении это сильно заметно, так как цвета на дисплее практически не блекнут. И нельзя пропустить мимо главное обновление экрана – пропавшую "челку". Селфи-камера и Face ID датчик теперь «врезаны» в дисплей и освободили максимум полезного пространства.

Внешний вид телефонов остался таким же, как был у iPhone 13. Задние панели сделаны из прочного матового и глянцевого стекла. А металлические боковые грани надежно защищают корпус от трещин и сколов. Базовая модель и Pro получили диагональ 6,1 дюйма, Plus и Pro Max – 6,7 дюйма. Расширилась палитра цветов Айфонов, так что любителям нестандартных расцветок снова есть из чего выбирать.

Что нового с технической стороны iPhone 14?

Улучшение технических характеристик – основное, на что делает упор компания Apple. Каждая линейка получает обновления производительности, чтобы максимально соответствовать возможным современным нагрузкам, но при этом не делать слишком больших скачков цен на телефоны.

Для новых Айфонов используется два вида чипов:

- A15 Bionic;

- A16 Bionic.

Первая версия уже была задействована в предыдущей линейке и теперь перекочевала в iPhone 14 и iPhone 14 Plus. А "прошки" получили новый чип с увеличенной производительностью. Конечно, реальную разницу можно будет почувствовать при непосредственном использовании. Но и так вполне понятно, что новый процессор с любыми поставленными задами справится вообще без проблем.

Изменения коснулись и оперативной памяти. В этот раз она увеличилась на 2 Гб. Соответственно, у базового Айфона и Плюс она теперь составляет 6 Гб, а у "прошек" – 8 Гб. Это позволило сбалансировать мощность телефонов, в соответствии с обновлением процессоров. Накопительная память новых конфигураций не получила. Как и в прошлый раз, она доступна в объемах:

- 128 Гб;

- 256 Гб;

- 512 Гб;

- 1 Тб.

Аккумуляторы тоже стали более емкими. Это вполне логично, ведь для поддержки хотя бы такой же продолжительности автономной работы, как у предшественников, но с учетом повышения мощностей смартфонов и батареи нужны лучше.

Камеры стали еще лучше

Камеры – настоящая гордость Айфонов. И новая линейка тоже получила ряд обновлений оптики. Основными заметными техническими нововведениями стали:

- разрешение основной камеры – 48 Мп (только у "прошек");

- разрешение селфи-камеры – 12 Мп;

- видеосъемка – 4К;

- улучшенный зум.

У базовой модели и версии Плюс в основном блоке два объектива, а у Про и Про Макс – три, как и раньше. А вот выступает над панелью этот блок гораздо заметнее. Хотя в процессе эксплуатации это не помешает. А вот с остальными обновлениями и оптики, и интерфейса лучше ознакомиться непосредственно при использовании.