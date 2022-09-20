Просто космос: Apple презентувала новий iPhone

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7 вересня ми побачили, яким буде новий iPhone 14. Новинка просто космос, і це без перебільшень. У ньому справді використовують ще більше космічних технологій, зокрема супутниковий зв'язок. Смартфон отримав значні зміни, про головні поговоримо у цій статті.

Що змінилося?

Почнемо з того, що змінилися сам модельний ряд. Mini більше не випускається, замість неї – iPhone 14 Plus. За функціоналом і можливостями він не відрізняється від звичайного iPhone 14. Різниця – у розмірі екрану, тут він досягає 6,7 дюйма. У флагманській лінійці ті ж розміри є модель з 6,1 і 6,7 дюймами.

Сам дисплей став набагато яскравішим, тепер у ньому є функція Always On Display. Вона дозволяє переглянути час, повідомлення або інші повідомлення на екрані, коли телефон заблоковано. Збільшилася роздільна здатність і щільність пікселів на дюйм. Загалом зміни незначні, але екран «яблучного» смартфона складно покращити, його якість еталонна.

Максимальна кількість змін, традиційно, сконцентрована у флагманській лінійці. По-перше, процесор. iPhone 14 Pro оснастили новим А16 Біонік (стандартна лінійка отримала А15, як у тринадцятому Айфоні) зі збільшеною продуктивністю. Основна камера в iPhone 14 Pro Max отримала дозвіл 48 мегапікселів. Завдяки цьому на телефон можна знімати відео у форматі 8К.

З'явилася можливість супутникового зв'язку, з якою можна надіслати повідомлення далеко від вишок мобільного зв'язку. Айфон 14 мав стати першим в історії смартфоном з підтримкою такої опції, але в останній момент, за добу, супутниковий зв'язок презентували Сяомі. Що ж, побачимо, у кого вона працюватиме краще. З інших космічних технологій зазначимо наявність сканера LiDAR. Він покращує якість зйомки у портретному режимі, дозволяє користуватися елементами віртуальної та доповненої реальності.

Трохи збільшився автономний час роботи. Для заряджання виробник пропонує користуватися бездротовою системою MagSafe.

Ціна питання та старт продажів

У доларовому еквіваленті смартфон не подорожчає – ціни будуть на рівні минулорічних, від 799 доларів. Традиційно автоматично подешевшають Айфон 13 до 599 доларів.

Перші моделі з'являться у продажу в США вже з 16 вересня, а до України дістануться на 2-3 тижні пізніше. Придбати їх ви зможете в офіційному інтернет-магазині продукції Apple My Cloud Store. Тут вам завжди запропонують найнижчі цінники, гарантії якості, обслуговування сертифікованого сервісного центру. Можна замовити з доставкою до будь-якої точки України.