Просто космос: Apple презентовала новый Айфон

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7 сентября мы увидели, каким будет новый iPhone 14. Новинка – просто космос, и это без преувеличений. В нем действительно используют еще больше космических технологий, в частности, спутниковую связь. Смартфон получил значительные изменения, про главные поговорим в этой статье.

Что изменилось?

Начнем с того, что изменились сам модельный ряд. Mini больше не выпускается, вместо нее - iPhone 14 Plus. По функционалу и возможностям он не отличается от обычного Айфон 14. Разница – в размере экрана, здесь он достигает 6,7 дюйма. Во флагманской линейке те же размеры – есть модель с 6,1 и 6,7 дюймами.

Сам дисплей стал гораздо ярче, теперь в нем есть функция Always On Display. Она позволяет посмотреть время, уведомления или другие сообщение на экране, когда телефон заблокирован. Увеличилось разрешение и плотность пикселей на дюйм. В целом, изменения не значительные, но экран «яблочного» смартфона сложно улучшить, его качество эталонное.

Максимальной количество изменений, традиционно, сконцентрированы во флагманской линейке. Во-первых, процессор. iPhone 14 Pro оснастили новеньким А16 Бионик (стандартная линейка получила А15, как в тринадцатом Айфоне) с увеличенной продуктивностью. Основная камера в iPhone 14 Pro Max получила разрешение в 48 мегапикселей. Благодаря этому на телефон можно снимать видео в формате 8К.

Появилась возможность спутниковой связи, с которой можно отправить сообщение вдали от вышек мобильной связи. Айфон 14 должен был стать первым в истории смартфоном с поддержкой такой опции, но в последний момент, всего за сутки, спутниковую связь презентовали Сяоми. Что ж, посмотрим, у кого она будет работать лучше. Из других космических технологий отметим наличие сканера LiDAR. Он улучшает качество съемки в портретном режиме, позволяет пользоваться элементами виртуальной и дополненной реальности.

Немного увеличилось автономное время работы. Для подзарядки производитель предлагает пользоваться беспроводной системой MagSafe.

Цена вопроса и старт продаж

В долларовом эквиваленте смартфон не подорожает – цены будут на уровне прошлогодних, от 799 долларов. Традиционно автоматически подешевеют Айфон 13 до 599 долларов.

Первые модели появятся в продаже в США уже с 16 сентября, а до Украины доберутся на 2-3 недели позже. Купить их вы сможете в официальном интернет-магазине продукции Apple My Cloud Store. Здесь вам всегда предложат самые низкие ценники, гарантии качества, обслуживание в сертифицированном сервисном центре. Можно заказать с доставкой в любую точку Украины.