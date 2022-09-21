Apple поднимает цены на приложения в App Store

Компания Apple объявила о повышении с 5 октября цен на приложения в App Store и покупки в них по всей Европе и части азиатских рынков. Повышение цен связано, в первую очередь, с ослаблением валют по отношению к доллару США.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что новые цены, за исключением автоматически возобновляемых подписок, вступят в силу уже 5 октября.

Американский технический гигант периодически корректирует свои цены в разных регионах и снизил цены для стран еврозоны в прошлом году, чтобы скорректировать валюты и налоги, снизив стартовые цены на многие программы до 99 евроцентов с 1,09 евро.

Но стремительный рост инфляции, процентных ставок и цен на энергоносители в этом году отразился на иене, евро и большинстве валют развивающихся стран. В этом году евро упал до минимума за два десятилетия. Поэтому повышение цен связано, в первую очередь, с ослаблением валют по отношению к доллару США.

Помимо стран еврозоны, в Европе повышение цен коснется Швеции и Польши. Также вырастет плата в Японии, Малайзии, Пакистане, Южной Корее, Вьетнаме и Чили.

В некоторых странах, например во Вьетнаме, повышение цен произошло из-за новых правил, касающихся взимания налогов с потребителей.

Отмечается, что приложения, которые сейчас стоят 99 центов, будут стоить пользователям 1,19 евро в еврозоне, а за приложения в 4,99 евро теперь придется платить дороже — 5,99 евро.

Чем выше ценовая категория, тем выше рост. Например, приложение, которое стоило 14,99 евро, обойдется в 17,99 евро.

Доход от сервисного бизнеса Apple, включающего App Store, рос быстрыми темпами в последние несколько лет и сейчас колеблется около 20 миллиардов долларов в квартал.

Напомним, компания Apple начала работать с поставщиками из Индии для переноса мощностей из Китая. Первые iPhone 14 будут изготовлены в Индии в конце октября или в ноябре 2022 года.