- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Подписка Twitter Blue для пользователей Apple подорожает
Twitter перезапустит обновленную версию своего сервиса подписки Twitter Blue в понедельник, 12 декабря, по более высокой цене для пользователей Apple.
Об этом пишет Reuters.
Компания сообщила, что пользователи могут подписаться на обновленную услугу, которая позволит подписчикам редактировать твиты, загружать видео 1080p и получать подтверждение аккаунта с синей галочкой за 8 долларов в месяц через Интернет и за 11 долларов в месяц через Apple iOS.
Twitter не объяснил, почему пользователи Apple вынуждены будут платить больше, чем другие пользователи в Интернете, но СМИ сообщали, что компания искала способы компенсировать взимаемую комиссию в App Store.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Twitter сначала запустил Twitter Blue в начале ноября, а затем приостановил его, поскольку фейковые аккаунты начали расти как грибы. Тогда его запланировали снова запустить 29 ноября, но запуск отложили.
Илон Маск, купивший Twitter за 44 миллиарда долларов, в серии твитов в прошлом месяце перечислил различные претензии к Apple, включая 30% комиссии, которую производитель iPhone взимает с разработчиков программного обеспечения за покупки в программе.
Тогда он обвинил Apple в угрозах заблокировать Twitter в своем магазине приложений, а также заявил, что производитель iPhone прекратил рекламу на платформе социальных сетей.
Однако после следующей встречи с исполнительным директором Apple Тимом Куком Маск написал, что недоразумение по удалению Twitter из магазина приложений Apple решено.
Ранее сообщалось, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.
Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.
Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.