Підписка Twitter Blue для користувачів Apple подорожчає

Twitter перезапустить оновлену версію свого сервісу підписки Twitter Blue у понеділок, 12 грудня, за вищою ціною для користувачів Apple.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Компанія повідомила, що користувачі можуть підписатися на оновлену послугу, яка дозволить підписникам редагувати твіти, завантажувати відео 1080p і отримувати підтвердження облікового запису з синьою галочкою за 8 доларів на місяць через Інтернет і за 11 доларів на місяць через Apple iOS.

Twitter не пояснив, чому користувачі Apple змушені будуть платити більше, ніж інші користувачі в Інтернеті, але ЗМІ повідомляли, що компанія шукала способи компенсувати комісію, що стягується в App Store.

Twitter спочатку запустив Twitter Blue на початку листопада, а потім призупинив його, оскільки фейкові облікові записи почали рости як гриби. Тоді його було заплановано знову запустити 29 листопада, але запуск відклали.

Ілон Маск, який придбав Twitter за 44 мільярди доларів, у серії твітів минулого місяця перерахував різні претензії до Apple, включаючи 30% комісії, яку виробник iPhone стягує з розробників програмного забезпечення за покупки в програмі.

Тоді він звинуватив Apple у погрозах заблокувати Twitter у своєму магазині додатків, а також заявив, що виробник iPhone припинив рекламу на платформі соціальних мереж .

Однак після наступної зустрічі з виконавчим директором Apple Тімом Куком Маск написав у Twitter, що непорозуміння щодо видалення Twitter із магазину додатків Apple вирішено.

Раніше повідомлялося, що майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter,після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.