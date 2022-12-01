Єврокомісія погрожує Маску блокуванням Twitter в ЄС

Єврокомісія пригрозила Ілону Маску заборонити Twitter в Європі, якщо мільярдер не дотримуватиметься правил щодо модерації контенту та довільно відновлюватиме акаунти заблокованих користувачів.

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Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як пише видання, таке попередження Ілону Маску під час переговорів озвучив комісар ЄС Тьєррі Бретон, який відповідає за впровадження цифрової політики Євросоюзу.

Чиновник підкреслив, що Twitter має дотримуватися правил ЄС та проводити широкий незалежний аудит й модерацію контенту соціальної платформи та довільно не відновлювати заблоковані раніше акаунти..

Крім того, голова юстиції Єврокомісії Дідьє Рейндерс також закликав Маска дотримуватися правил ЕС щодо боротьби з ненавистю та дезінформацією в мережі.

Financial Times повідомляє, що Маску сказали, що якщо він не дотримуватиметься цих правил, Twitter може порушити новий закон ЄС про цифрові послуги та стикнутися із забороною в Євросоюзі або штрафом у розмірі до 6% від річного обороту.

Маск у свою чергу заявив, що прочитав закон і вважає, що його слід застосовувати в усьому світі. Він також пообіцяв, що Twitter дотримуватиметься всіх правил.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitterпісля покупки компаніїза 44 млрд доларівзаявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

При цьому Маск вчиняє "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.