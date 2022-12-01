Еврокомиссия угрожает Маску блокировкой Twitter в ЕС

Еврокомиссия пригрозила Илону Маску запретить Twitter в Европе, если миллиардер не будет соблюдать правила модерации контента и произвольно восстанавливать аккаунты заблокированных пользователей.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, такое предупреждение Илону Маску во время переговоров озвучил комиссар ЕС Тьерри Бретон, отвечающий за внедрение цифровой политики Евросоюза.

Чиновник подчеркнул, что Twitter должен соблюдать правила ЕС и проводить широкий независимый аудит и модерацию контента социальной платформы и произвольно не восстанавливать заблокированные ранее аккаунты.

Кроме того, глава юстиции Еврокомиссии Дидье Рейндерс также призвал Маска соблюдать правила ЕС по борьбе с ненавистью и дезинформацией в сети.

Financial Times сообщает, что Маску сказали, что если он не будет соблюдать эти правила, Twitter может нарушить новый закон ЕС о цифровых услугах и столкнуться с запретом в Евросоюзе или штрафом в размере до 6% годового оборота.

Маск в свою очередь заявил, что прочитал закон и считает, что его следует применять по всему миру. Он также пообещал, что Twitter будет соблюдать все правила.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег.

При этом Маск совершает "опасные действия" относительно социальной платформы, в частности, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.