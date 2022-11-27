Известные бренды массово отказываются от рекламы в Twitter из-за поведения Илона Маска

Почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter, после того, как владельцем соцсети стал миллиардер Илон Маск.

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Об этом сообщает издание Financial Times.

Так, 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или объявили о своем намерении приостановить расходы с тех пор, как соцсеть возглавил Маск. Уточняется, что на эти 50 рекламодателей приходилось 317 млн. долларов с 5 млрд. долларов дохода Twitter в 2021 году.

По информации источника издания, большинство известных мировых брендов сократили расходы на рекламу в Twitter до минимума или отказались от услуг соцсети вообще.

Рекламодатели сетуют на то, что в управлении компании наступил хаос, после того, как Маск уволил работников рекламного отдела.

После этого между клиентами Twitter и офисом компании существенно ухудшилась коммуникация. Владельцы брендов выразили недовольство отсутствием коммуникации от нового руководства и снизили инвестиции в рекламу.

На такое решение Илон Маск отреагировал агрессивно. Владелец Twitter позвонил по телефону владельцам нескольких крупных брендов и пытался нажать на них. Но это имело диаметрально противоположный эффект. В результате другие рекламодатели сократили свои расходы до минимума.

Как пишет издание, что Маск не слишком учитывает эти потери. Он продолжает совершать "опасные действия" с брендом, в частности "распространение теорий заговора, восстановление в одностороннем порядке запрещенных учетных записей, таких как аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Отметим, сотни сотрудников Twitter Inc решили уволиться после того, как новый владелец компании Илон Маск ввел более жесткие условия труда.

Напомним, Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Кроме того, Маск приказал сократить расходы Twitter на 1 млрд долларов.