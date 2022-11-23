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SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию "Старлинк"
Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) подала иск на украинскую компанию ООО "Старлинк" и Укрпатент. Производство по делу было открыто 24 октября.
Об этом сообщает dev.ua.
SpaceX хочет досрочно прекратить действие торговой марки украинской "Старлинк". Украинская компания подала заявку на регистрацию бренда еще в марте 2010 года, а сама регистрация прошла в феврале 2011 года.
В то же время дочерняя компания Starlink в Украине – ООО "Старлинк Юкрейн" – появилась в Украине в апреле 2022 года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Основатель ООО "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказал изданию, что юристы SpaceX вышли на него около года назад и потребовали отдать торговую марку в пользу Starlink, объясняя это тем, что Starlink – это "всемирно известный бренд".
SpaceX предоставила на регистрацию в Украине бренд SpaceX Starlink в 2020 году, а права на него получила в августе 2022 года. Компания также подала на регистрацию торговую марку SpaceX by Starlink.
По словам Дулицкого, ООО "Старлинк" предоставляет IT-услуги под брендом StarLink более 14 лет, а компания зарегистрирована в 2009 году. Американская Starlink была впервые анонсирована в 2015 году, а услуги запустила в 2020 году.
Дулицкий отмечает, что не хочет просто так отдать свое название американской компании.
"Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink", – подчеркивает Дулицкий.
Он допускает, что может пойти на переговоры с SpaceX, если компания компенсирует расходы на отказ от бренда.
Первое заседание по делу назначено на 8 декабря, утверждает Дулицкий.
Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.
Но впоследствии он заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.