SpaceX Ілона Маска подала до суду на українську компанію "Старлінк"

Американська компанія SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) подала позов на українську компанію ТОВ "Старлінк" та на Укрпатент. Провадження по справі було відкрите 24 жовтня.

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Про це повідомляє dev.ua.

Зазначається, що SpaceX хоче достроково припинити дію торговельної марки української "Старлінк". Українська компанія подала заявку на реєстрацію бренду ще у березні 2010 року, а сама реєстрація відбулася у лютому 2011 року.

Водночас дочірня компанія Starlink в Україні – ТОВ "Старлінк Юкрейн" - зʼявилася в Україні у квітні 2022 року.

Засновник ТОВ "Старлінк" Сергій Дулицький розповів виданню, що юристи SpaceX вийшли на нього близько року тому і вимагали віддати торговельну марку на користь Starlink, пояснюючи це тим, що Starlink, – "це всесвітньо відомий бренд".

SpaceX подала на реєстрацію в Україні бренд SpaceX Starlink у 2020 році, а права на нього отримала у серпні 2022 року. Компанія також подала на реєстрацію торговельну марку SpaceX by Starlink.

За словами Дулицького, ТОВ "Старлінк" надає IT-послуги під брендом StarLink понад 14 років, а компанія зареєстрована у 2009 році. Американська Starlink вперше була анонсована у 2015 році, а послуги запустила у 2020 році.

Дулицький зазначає, що не хоче просто так віддати свою назву американській компанії.

"Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink", – підкреслює Дулицький.

Він допускає, що може піти на переговори зі SpaceX, якщо компанія компенсує витрати на відмову від бренду.

Перше засідання по справі про призначення заплановано на 8 грудня, стверджує Дулицький.

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Але згодом він заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.