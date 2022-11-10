Україна отримала від Польщі ще 1570 терміналів Starlink

Україна отримала ще 1570 терміналів супутникового зв'язку Starlink від Польщі, частину з них передадуть цивільним адміністраціям на деокуповані території.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"З початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала більше 20 тисяч терміналів Старлінк. З них 5 тисяч за підтримки Уряду Польщі. Тепер ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку", - зазначив він.

Міністр наголосив, що термінали Starlink зараз особливо важливі, адже через російські обстріли є проблеми з електроенергією. Коли світло зникає — в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери.

"Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку. Також частину терміналів передамо цивільним адміністраціям на деокуповані території. Крім того, забезпечимо Старлінками Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на початок листопада в Україні заклади охорони здоров'я отримали понад 400 терміналів супутникового зв'язку Starlink для безперебійного доступу до інтернету.