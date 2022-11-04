CNN: в Україні 1300 терміналів Starlink перестали працювати

З кінця жовтня у українських військових перестали працювати близько 130 терміналів Starlink. Як з'ясувалося, причина у відсутності фінансування. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на свої джерела.

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Ці 1300 терміналів Україна придбала у британської компанії в березні, їх використовували військові.

Компанія-власник SpaceX стягувала по 2500 доларів щомісяця за підключення кожного з 1300 терміналів. Загальна вартість зросла майже до 20 мільйонів доларів до вересня. Згодом Україна більше не могла дозволити собі платити, відповідно SpaceX відключила ці термінали.

Перед цим Міністерство оборони України звернулося до своїх британських колег із проханням надавати по 3,25 мільйона доларів щомісяця для оплати доступу до супутникового інтернету.

"Ми підтримуємо низку терміналів, які мають пряму тактичну користь для української армії у відбитті російських атак, — прокоментував британський чиновник CNN.

У вересні компанія SpaceX направила до Пентагону листа, в якому повідомлялося, що в Україні використовують 20 тисяч терміналів Starlink і, що більшість із них були повністю або частково придбані за гроші партнерів, зокрема за кошти урядів США, Польщі та Великобританії. У листі стверджувалося, що ці держави також оплачували близько 30% місячного рахунку за підключення.

Відомо, що в тому ж листі SpaceX звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Але згодом Маск заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink через деякі термінали в Україні.