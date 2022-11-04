CNN: в Украине 1300 терминалов Starlink перестали работать

С конца октября у украинских военных перестали работать около 130 терминалов Starlink. Как выяснилось, причина не имела финансирования. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Эти 1300 терминалов Украина приобрела у британской компании в марте, их использовали военные.

Компания-владелец SpaceX взимала по 2500 долларов ежемесячно за подключение каждого из 1300 терминалов. Общая стоимость выросла почти до 20 миллионов долларов к сентябрю. Потом Украина больше не могли позволить себе платить, соответственно SpaceX отключила эти терминалы.

Перед этим Министерство обороны Украины обратилось к своим британским коллегам с просьбой предоставлять по 3,25 миллиона долларов ежемесячно для оплаты доступа к спутниковому интернету.

"Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямую тактическую пользу для украинской армии в отражении российских атак", - прокомментировал британский чиновник CNN.

В сентябре компания SpaceX направила в Пентагон письмо, в котором сообщалось, что в Украине используют 20 тысяч терминалов Starlink и, что большинство из них были полностью или частично приобретены за деньги партнеров, в том числе за средства правительств США, Польши и Великобритании. В письме утверждалось, что эти страны также оплачивали около 30% месячного счета за подключение.

Известно, что в том же письме SpaceX обратилась в Миноборону США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink.

Но впоследствии Маск заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink через некоторые терминалы в Украине.