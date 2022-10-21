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Украина имеет прямую связь с Маском, проблем с финансированием Starlink больше не будет - Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что проблем с финансированием терминалов спутниковой связи Starlink больше не будет, у Украины есть минимум три источника финансирования.
Об этом он сказал в интервью изданию Politico .
"Я знаю, что у нас не будет проблем", - цитирует Резникова издание.
Резников сообщил, что вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров имеет прямую связь с Илоном Маском.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"У них есть личное общение, и Михаил очень положительно оценил ситуацию во время их последнего обсуждения этого вопроса", – сказал министр обороны.
Резников сообщил, что Украина имеет по меньшей мере три источника финансирования, если вопрос денег будет снова подниматься. По его словам, это Пентагон, Европа и частные доноры.
Также министр отметил, что независимо от финансирования Украина "продолжит общение на техническом уровне с компанией Илона Маска".
Напомним, что ранее компания SpaceX миллиардера Илона Маска обратилась в Минобороны США с просьбой взять на себя оплату услуг спутниковой интернет-связи в Украине, которая обеспечивается терминалами Starlink, переданными в помощь нашей стране.
Но позже он заявил, что продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.