Україна має прямий зв’язок з Маском, проблем з фінансуванням Starlink більше не буде - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що проблем з фінансуванням терміналів супутникового зв’язку Starlink більше не буде, Україна має мінімум три джерела фінансування.

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Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico.

"Я знаю, що у нас не буде проблем", - цитує Резнікова видання.

Резніков повідомив, що віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров має прямий зв’язок з Ілоном Маском.

"У них є особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їх останнього обговорення цього питання", - сказав міністр оборони.

Резніков повідомив, що Україна має щонайменше три джерела фінансування, якщо питання грошей знову підніматиметься. За його словами, це Пентагон, Європа та приватні донори.

Також міністр зазначив, що незалежно від фінансування Україна "продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска".

Нагадаємо, що раніше компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink, переданими як допомога нашій країні.

Але згодом він заявив, що продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.